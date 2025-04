Es ist eine wilde Phase an den Börsen, doch der Fondsmanager Dr. Hendrik Leber sieht jetzt bei diesen Aktien eine Chance trotz der Turbulenzen. An den Börsen geht es heiß her durch Donald Trumps Hin und Her bei den Zöllen sowie seinen kürzlich unternommenen Versuch, die Unabhängigkeit der Notenbank Fed zu untergraben. Doch die wahren Auswirkungen davon hat die Börse und insbesondere der US-Präsident noch gar nicht erkannt, sagt Dr. Hendrik Leber, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...