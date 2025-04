Bitcoin legt am Dienstag erneut zu und hat die psychologisch wichtige Marke von 90.000 Dollar zurückerobert. Maßgeblich zur jüngsten Rally beigetragen haben die Zuflüsse in die Bitcoin-ETFs, welche am Montag so hoch waren wie seit Wochen nicht mehr. Das spielt auch der Strategy-Aktie in die Karten - sie erzeugt ein frisches Kaufsignal.

Den vollständigen Artikel lesen ...