Der Satz war die Grundlage für Bill Clintons Wahlsieg 1992 gegen George Bush Senior und hat seitdem Gültigkeit. Damals betrug die Staatsverschuldung der USA gut 4 Billionen US-Dollar. 33 Jahre später beträgt die Schuldenlast der USA 36 Billionen US-Dollar, also das 9-fache. Als Donald Trump am 2. April die Zölle verkündete, brach der S&P500 in der Spitze um 15% ein. Gleichzeitig zogen die Renditen US-amerikanischer Staatsanleihen um 50 Basispunkte an. Ein Novum in einer solchen Situation. Normalerweise flüchten Anlagegelder bei Unsicherheit aus dem Aktienmarkt in den "sicheren Hafen" der Staatsanleihen. Dann drückt die hohe Nachfrage die Renditen der Papiere. Diesmal war es anders, Trump wurde gezwungen einzuknicken, weil massenhaft Gelder aus den USA abgezogen wurden. Ohne neue Perspektive gilt ab jetzt:It's the yield, stupid!Es ist die Rendite, Dummkopf! Es riecht nach Zeitenwende in den USA. Dieses Jahr müssen 9 Bill. US-Dollar Staatsschulden refinanziert werden, das sind rund 25% aller US-Schulden. Die Märkte sind ohne neue Wachstumsperspektive offensichtlich nicht mehr bereit, den Kurs der USA zu finanzieren. Was fehlt ist der Glaube - das ist eine Zäsur. 50 Basispunkte Zinsanstieg bei den T-Bonds am Markt haben gereicht, um diese Wende herbeizuführen. Dazu folgende Grafik aus der Financial Times:Die Grafik zeigt den Renditeanstieg nach der Verkündung der Zölle. Allein daraus ergeben sich Mehrkosten von 45 Mrd. Dollar pro Jahr für den Staat und das ist nur die halbe Wahrheit. Um das richtig einzuordnen, muss man den sonst üblichen Verfall der Renditen noch addieren. Der liegt bei einem 15% Rutsch im S&P500 wie letzte Woche geschehen üblicherweise zwischen 30 und 50 Basispunkten. Zusammen macht das 80-100 Basispunkte oder in Dollar 80-100 Mrd., zusätzliche Finanzierungskosten pro Jahr. Wenn die Marktteilnehmer nicht mehr an die Wachstumsperspektive glauben, ist das offensichtlich zu viel. Warum ist Trump eingeknickt?Es war sicherlich nicht nur dieser Zahlenkranz oben der Grund. Die Dollarschwäche gegenüber anderen Währungen hat bedenkliche Züge angenommen….