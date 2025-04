Silber unter Druck - laut Analysten bald mit neuer Dynamik?

Anzeige / Werbung

Während der Goldpreis infolge geopolitischer Spannungen ein Rekordhoch nach dem anderen erreicht, hinkt Silber noch hinterher. Doch der jüngste Kursrutsch könnte laut Analyst Florian Grummes eine reinigende Wirkung entfaltet haben: Spekulative Anleger seien aus dem Markt gespült, die Lagerbestände in Shanghai auf ein Achtmonatstief gefallen. Kombiniert mit einem anhaltenden Angebotsdefizit und robuster Industrienachfrage ergibt sich ein explosiver Mix - Silber könnte schon bald zum Überholmanöver ansetzen.

Während der Goldpreis infolge geopolitischer Spannungen ein Rekordhoch nach dem anderen erreicht, hinkt Silber noch hinterher. Doch der jüngste Kursrutsch könnte laut Analyst Florian Grummes eine reinigende Wirkung entfaltet haben: Spekulative Anleger seien aus dem Markt gespült, die Lagerbestände in Shanghai auf ein Achtmonatstief gefallen. Kombiniert mit einem anhaltenden Angebotsdefizit und robuster Industrienachfrage ergibt sich ein explosiver Mix - Silber könnte schon bald zum Überholmanöver ansetzen.

Laut dem Edelmetall-Analysten Florian Grummes habe der Goldpreis am Gründonnerstag mit 3.357 US-Dollar ein neues Allzeithoch im asiatischen Handel erreicht. Die Entwicklung sei durch den eskalierenden Handelskonflikt zwischen den USA und China verstärkt worden. Trotz überhitzter Marktlage habe sich die Rally weiter beschleunigt. Innerhalb von nur neun Handelstagen seien die Goldnotierungen um 13,6?% bzw. über 400 US-Dollar gestiegen. Grummes führt diesen Anstieg nicht nur auf die anhaltend hohe Nachfrage aus China zurück, sondern verweist auch auf deutliche Mittelzuflüsse westlicher Anleger in börsengehandelte Goldfonds (ETFs).

ETF-Gold-Bestände, vom 16. April 2025. Quelle: Holger Zschäpitz

Silber hinkt hinterher - schnelle Erholung nach Kursrutsch

Während Gold neue Höhen erklimme, habe Silber zunächst eine markante Korrektur durchlaufen. Nach einem Einbruch auf 28,33 US-Dollar habe sich der Silberpreis nach Einschätzung von Grummes in den letzten neun Handelstagen wieder deutlich auf über 33,11 US-Dollar erholt. Trotzdem notiere das Gold/Silber-Ratio mit 102,3 auf einem extrem hohen Niveau, vergleichbar mit den Marktverzerrungen im März 2020 während der Covid-Krise.



Gleichzeitig sei der Silberpreis im März mit 34,58 US-Dollar an einem wichtigen Widerstand unterhalb des Hochs vom Oktober gescheitert. Besonders drastisch sei der Rückgang während eines Mini-Crashs an den Aktienmärkten vor zwei Wochen ausgefallen. Dabei sei der Silberpreis auf 28,31 US-Dollar gefallen, habe sich aber v-förmig erholen können.

Fundamentale Lage bleibt angespannt

Laut Grummes sei die fundamentale Ausgangslage im Silbermarkt weiterhin von einem anhaltenden Angebotsdefizit, steigenden Produktionskosten und starker industrieller Nachfrage aus China und Indien geprägt. Auch die stark gesunkenen physischen Silberbestände an der Börse in Shanghai - mit Abflüssen von rund 447 Tonnen seit Jahresbeginn - unterstrichen eine zunehmende Knappheit. Die Tresore seien auf den niedrigsten Stand seit acht Monaten geleert worden.



Diese Situation könnte nach Einschätzung von Grummes bei weiteren Lieferengpässen zu signifikanten Preisbewegungen führen. Gleichzeitig werde die Attraktivität von Edelmetallen durch die geopolitische Lage weiter gestützt. Insbesondere Chinas Exportbeschränkungen für seltene Erden würden langfristige Unsicherheiten in den globalen Lieferketten erzeugen und die Bedeutung von Gold und Silber als Absicherungsinstrumente erhöhen.