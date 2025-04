© Foto: Alex Brandon - AP

Seit Trumps Amtsantritt sind die Märkte weltweit abgestürzt. Zölle treiben die Inflation - und bei einer Rezession droht ein historischer Crash, der zwei Jahre Gewinne auslöschen könnte.Seit Donald Trumps Rückkehr ins Weiße Haus haben sich die Erwartungen an die Finanzmärkte drastisch verändert. In nur drei Monaten wurden viele Hoffnungen begraben, die Börsen weltweit auf Talfahrt geschickt - und die Angst vor einem weiteren historischen Crash wächst. Zu Jahresbeginn schien die Welt noch in Ordnung: Der S&P 500 notierte auf einem Rekordhoch von über 6.140 Punkten. Doch die Rallye war nur von kurzer Dauer. Mittlerweile liegt der Index unter 5.200 Punkten - ein Rückgang von über 15 Prozent. …