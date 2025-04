Berlin (ots/PRNewswire) -Insta360--Insta360 freut sich, mit der Insta360 X5 das neueste Spitzenmodell ankündigen zu können und neue Maßstäbe für das, was 360°-Kameras leisten können, zu setzen.Unerreichte Bildqualität - Tag und NachtDie 8K 30 fps 360°-Videos der X5 sehen besser aus als je zuvor, wobei das Supersampling von 11K auf 8K beinahe ohne Qualitätsverlust für lebensechte Aufnahmen sorgt.Die 1/1,28"-Sensoren der X5 sind um 144 % größer als die der X4, was bedeutet, dass sie wesentlich mehr Licht einfangen. Das Dreifach-KI-Chip-System, bestehend aus einem 5 nm-KI-Chip und zwei Pro-Imaging-Chips, wirkt Wunder bei der Rauschunterdrückung und liefert saubere, unkomprimierte Bilder. Dank 140 % mehr Rechenleistung wird jeder Moment klarer, heller und lebendiger.Schwachlichtaufnahmen werden durch den PureVideo-Modus verbessert. Die ausgefeilte KI-Rauschunterdrückung und der optimierte Dynamikbereich sorgen für klare, lebendige Aufnahmen bei schlechten Lichtverhältnissen. Zudem wurde Active HDR für flüssige, schärfere Aufnahmen auf 5,7K 60 fps verbessert.360°-Aufnahmen - noch besser, noch einfacherAls Modell der fünften Generation wurde bei der X5 jeder Aspekt von 360°-Aufnahmen optimiert. Das Beste an Aufnahmen mit der X5 ist, dass du alles, überall und jederzeit aufnimmst. Damit musst du nie wieder Angst haben, einen epischen Moment zu verpassen. Nimm einfach erst auf, wähle deine Winkel im Nachhinein und genieße dank "Unsichtbarem Selfie-Stick"-Effekt Third-Person-Perspektiven, die sonst unmöglich wären. Ideal für alle, die viel allein unterwegs sind.Und dazu jetzt gibt es noch InstaFrame, den neuen Modus, der die Bearbeitung erleichtert. Beim Aufnehmen erstellt die X5 zwei Dateien. Die erste Datei ist ein flaches Video, das sofort ohne Bearbeitung geteilt werden kann. Hierbei hast du die Wahl zwischen einer festen Ansicht, die kontinuierlich einer Richtung folgt, oder einer Selfie-Ansicht. Zusätzlich dazu nimmst du gleichzeitig einen zweiten Clip in kompletten 360° auf, damit dir kein einziger unerwarteter Moment entgeht.Die robusteste 360°-Kamera aller ZeitenWenn eine Linse kaputtgeht, kannst du sie bei der X5 im Handumdrehen wechseln. Mach dir keine Gedanken über Kratzer oder teure Reparaturen, sondern tausche beschädigte Linsen mit dem praktischen Ersatzlinsen-Kit einfach aus.Die Linsen bestehen aus neuem, hochfestem und kratzfestem Glas, das die Wahrscheinlichkeit einer Beschädigung von vornherein deutlich verringert und die X5 zu einer Kamera macht, mit der du wirklich aufs Ganze gehen kannst.Weitere Verbesserungen sind:Integrierter Windschutz und verbesserter Audioalgorithmus - ein mehrlagiger Windschutz aus Stahlgeflecht eliminiert Windrauschen, während der verbesserte Algorithmus scharfen Sound bietet. Langlebigerer, schneller aufladbarer Akku - ein 2400 mAh Akku unterstützt bis zu 185 Minuten Aufnahmezeit in 5,7K, wenn du den Ausdauermodus nutzt. Außerdem kann er in nur 20 Minuten von 0 auf 80 % geladen werden.- IP68 wasserdicht bis 15 m - auch ohne Tauchgehäuse.- Magnetisches Befestigungssystem - ermöglicht schnelle Wechsel des Zubehörs, damit du immer vorbereitet bist.- FlowState-Stabilisierung + 360°-Horizontsperre - nach wie vor branchenführend für flüssige Aufnahmen.- Einfacher Aufnahmestart - mit der neuen "Zum Aufnehmen drehen"-Funktion kannst du die Aufnahme starten, indem du den Selfie-Stick einfach hin und her drehst. Weitere Optionen sind u. a. Sprachsteuerung 2.0, Gestensteuerung oder eine Bluetooth-Fernbedienung.Das Komplettpaket für die NachbearbeitungDie Insta360 App ist seit langem die ausgefeilteste und benutzerfreundlichste App zur Bearbeitung von 360°-Content. Zeitgleich zum Launch der X5 wurde die Software überarbeitet, sodass sie jetzt mit einer schlankeren Benutzeroberfläche und neuen Tools aufwartet.Darunter das Dewarp-Feature, das per Fingertipp Verzerrungen für natürliche Aufnahmen entfernt, eine neue Option, die mit einem Tastendruck den Export ohne Bearbeitung oder Reframing ermöglicht, u.v.m.. Natürlich stehen auch die bereits vorhandenen Features wie Schnell- und KI-Bearbeitung, Shot Lab mit über 40 KI-Vorlagen sowie eine komplette manuelle Editing Suite zur Verfügung.Insta360 Studio, die Desktop-Bearbeitungssoftware für Exporte in höchster Qualität, ist ebenso wie die Smartphone-App kostenlos erhältlich.Für das bestmögliche Insta360 Erlebnis und einen noch reibungsloseren Workflow ist die X5 mit Insta360+ kompatibel, einem Cloud-Service, der automatische Dateisicherung, sofortiges Teilen von 360°-Aufnahmen, Cloud-Bearbeitung und -Export und vieles mehr bietet.Die Insta360 X5 ist ab dem 22. April 2025 im offiziellen Insta360 Store, bei Amazon zum Preis von 589,99 € und bei autorisierten Händlern erhältlich.Auch neu: Das kabellose Mikrofon Insta360 Mic Air mit Fernsteuerung - es verbindet sich nahtlos mit der X5 und eignet sich ideal für Vlogging!Insta360 Mic Air: 59,99 € / mit USB-Receiver: 85,99 €Video - https://mma.prnewswire.com/media/2670166/X5_launch_Lock.mp4Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2668932/16_9_DE.jpgView original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/insta360-enthullt-die-x5-die-intelligenteste-und-robusteste-360-kamera-aller-zeiten-302434656.htmlPressekontakt:Fabian Wäldele,E-Mail: pr.de@insta360.comOriginal-Content von: Insta360, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179362/6017773