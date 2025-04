Azincourt Energy profitiert von kanadischer Reaktorgenehmigung und plant neue Bohrungen. Die Aktie zeigt starke Schwankungen, bleibt aber über dem Jahrestief.

Aktuelle Entwicklungen

Azincourt Energy steht im Fokus, nachdem kanadische Behörden am 15. April grünes Licht für den Bau des ersten Small Modular Reactors des Landes gaben. Das Unternehmen kündigte zudem ein Geophysik-Programm für sein East Preston-Projekt in Saskatchewan an.

Kursrallye mit Rücksetzer

Die Aktie zeigte zuletzt heftige Schwankungen: Am 15. April schnellte der Kurs um 25 Prozent auf 0,025 Kanadische Dollar hoch, nur um zwei Tage später unter den 50-Tage-Durchschnitt auf 0,02 CAD zu fallen. Dennoch notiert der Titel aktuell immer noch doppelt so hoch wie sein 52-Wochen-Tief.

Projekte im Fokus

Das Unternehmen konzentriert sich auf zwei Uran-Projekte: Snegamook in Labrador, wo seit 2008 keine Exploration mehr stattfand, und East Preston im mineralreichen Athabasca-Becken. Für Snegamook plant Azincourt erstmals Bohrungen.

Finanzielle Lage

Mit einer Marktkapitalisierung von 5,41 Millionen Kanadischen Dollar und liquiden Mitteln von 1,48 Millionen bewegt sich das Unternehmen im Kleinanleger-Segment. Die jüngsten Kursbewegungen zeigen: Spekulanten wittern hier Chancen - bei entsprechendem Risiko.

