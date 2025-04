NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Dienstag ein wenig zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) stieg um 0,11 Prozent auf 110,94 Punkte. Die Rendite lag bei 4,38 Prozent.

Am Montag hatten Verbalattacken von Präsident Donald Trump gegen Notenbankchef Jerome Powell die US-Anleihen belastet. Am Freitag hatte Kevin Hassett, Direktor des Nationalen Wirtschaftsrats der USA, gesagt, der Präsident prüfe, ob er in der Lage sei, Powell zu entlassen. Trump forderte eine Zinssenkung von der Fed und bezeichnete ihren Chef Jerome Powell als "Mr. Zu Spät". Powell hat die Zinsen zuletzt stabil gelassen. Er warnte stattdessen vor Inflations- und Wachstumsrisiken durch Trumps Zollpolitik.

Es gebe neue Sorgen um die Unabhängigkeit der US-Notenbank und der Politisierung der Geldpolitik, schrieben die Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Insgesamt bleibe das Schlagzeilenrisiko erhöht. Dabei steckten den Marktteilnehmern der von US-Präsident Donald Trump ausgelöste Handelskonflikt und dessen massiven Folgen an den Finanzmärkten immer noch in den Knochen.

Zuletzt sind die Zweifel am US-Anleihemarkt gestiegen. Die Staatspapiere wurden in den jüngsten Turbulenzen nicht mehr als sichere Anlageform gesucht. Einige Beobachter sehen die Gefahr, dass das Vertrauen nachhaltig beschädigt werden könnte. Marktbewegende Konjunkturdaten wurden am Dienstag nicht veröffentlicht./jsl/he