Die Anteile der US-Industrieikone 3M belegen am Dienstag im Dow Jones Index die Pole Position: Zahlen und Ausblick wissen Investoren zu überzeugen.Im US-Leitindex Dow Jones gibt es am Dienstag einen klaren Tagessieger: Es sind die Anteile von Industrieikone und Dividendenwert 3M. Das Unternehmen wusste mit seinen in der Vorbörse präsentierten Quartalszahlen zu überzeugen - und mit seinem Ausblick der Handelspolitik von US-Präsident Donald Trump zu trotzen! Umsatz legt zu, Gewinn abspaltungsbedingt niedriger Gegenüber dem Vorjahresquartal kletterten die Erlöse um 0,8 Prozent auf 5,8 Milliarden US-Dollar. Das geht angesichts der jahrelangen Wachstumsschwäche und der globalen Industriekrise in …