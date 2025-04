Der Industriekonzern schnitt im ersten Jahresviertel besser ab als erwartet. Trotz erwarteter Auswirkungen durch globale Handelsstreitigkeiten hält der Konzern erstmal an seinen Jahreszielen fest. Bei den Investoren kommt das gut an, die Anteilsscheine rücken vor. Mit seinen Produkten für verschiedenste Anwendungsfelder hat 3M zum Jahresauftakt solide Ergebnisse erzielt. In den ersten drei Monaten setzte der Konzern sechs Milliarden Dollar um, auf Jahresssicht ein Rückgang um ein Prozent. Für den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...