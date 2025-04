News von Trading-Treff.de BYD hält sich fantastisch. Das Unternehmen hat am Dienstag zum Auftakt der neuen Handelswoche im Westen einen Aufschlag in Höhe von 5,7 % Plus geschafft. Dies wiederum ist ein sehr, sehr starker Auftakt in das Frühjahr. Jetzt geht es für BYD darum, den ohnehin erreichten Aufwärtstrend auch eindrucksvoll zu verteidigen. Dafür sieht es inzwischen wieder gut aus. Zum einen ist der GD 100 mittlerweile auch wieder überwunden ...

