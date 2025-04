© Foto: picture alliance / abaca | Khademian Farzaneh

Der US-Dollar steht im Begriff, seinen Status als Weltleitwährung zu verlieren. Fed-Kritik, Zölle und Vertrauensverlust setzen die US-Währung von allen Seiten unter Druck.Der US-Dollar bleibt unter Druck - und ein baldiges Comeback ist vorerst nicht in Sicht. Nachdem der Greenback zuletzt gegenüber Yen, Euro und Franken auf neue Mehrjahrestiefs gefallen ist, sehen Analysten tiefere strukturelle Ursachen für die anhaltende Schwäche der einstigen Weltleitwährung. Im Fokus stehen die zunehmenden Zweifel an der Unabhängigkeit der Federal Reserve, die Eskalation im globalen Handelskonflikt unter US-Präsident Donald Trump - und die daraus resultierende Erosion des internationalen Vertrauens in …