Krypto-Geheimtipp für KI-Kreativwirtschaft erzielt über 200.000 $

Das Abonnentenmodell prägt die Kreativwirtschaft, hat mittlerweile jedoch auch schon die ersten Schwächen offenbart. Vorher wurde es von den Fans noch als die Zukunft der Monetarisierung angepriesen, indessen wird es jedoch von beiden Seiten anders eingeschätzt. Denn einige Prominente überdenken ihre Interaktionen mit ihren Fans.

Vor Kurzem hat unter anderem der ehemalige Nickelodeon-Star Amanda Brynes auf Instagram bekannt gegeben, dass sie eine abonnentenbasierte Plattform nutzen wird. Über diese können ihre Fans mit ihr in Kontakt treten und Inhalte direkt geteilt werden. Dabei sind sowohl persönliche als auch familienfreundliche Unterhaltungen möglich.

Zwar steigen einige wie Brynes in diese Branche ein, andere Spitzenverdiener wenden sich hingegen schon wieder aus guten Gründen ab. Dies ist beispielsweise Corinna Kopf, welche laut Berichten über 67 Mio. USD verdient hat. Denn sie äußerte ihr Unbehagen darüber, wie ihr Image im Zusammenhang mit der von ihr genutzten Plattform wirkt.

Eine andere ist Iggy Azalea, welche zu Community-First-Plattformen wie Telegram wechselte. Dann stellte sie allerdings fest, dass sich ihre Fans nach einem echteren Austausch anstelle von geschlossenen Gruppen sehnten.

Allerdings geht es bei der Transformation weniger um die Art von Inhalten. Stattdessen sind es neuartige KI-Tools, welche den Kreativschaffenden bereitgestellt werden, damit sie eine bessere Kontrolle erhalten sowie weniger unter Burnouts und exorbitanten Kosten leiden. Denn das aktuelle Abo-Modell ist nicht für eine Skalierung ausgelegt.

Aus diesem Grunde wurde SUBBD ($SUBBD) entwickelt, das eine Krypto-basierte Plattform für KI-Automatisierung, flexible Monetarisierung und direkte Fan-Interaktionen ist. Mit ihrer Hilfe soll die Arbeit erleichtert, die Enttäuschungen mit den Plattformen eliminiert und den Urhebern wieder die Kontrolle übergeben werden.

Mit mehr als 2.000 Influencern und einem kombinierten Publikum von 250 Mio. Fans ist SUBBD hervorragend positioniert, um die Kreativbranche aufzumischen, wofür es Web3, Automatisierung und Eigentum der Inhaber priorisiert.

Der Preis des $SUBBD-Coins liegt in der aktuellen Phase bei 0,055225 USD. In weniger als zwei Tagen wird mit der nächsten Vorverkaufsrunde allerdings eine weitere Preiserhöhung erfolgen.

Hat sich Brynes richtig entschieden?

Erst in diesem Monat hat sich Brynes einer populären Plattform der Inhaltserstellung angeschlossen. Während sie in die Branche einsteigt, ziehen sich andere Spitzenverdiener zurück, zu denen auch Multimillionenverdiener zählen.

Es ist nicht nur von der Hand zu weisen, dass die Branche der Inhaltserstellung eine große Nachfrage verzeichnet. Dennoch sind viele der Anbieter bisher noch nicht darauf ausgelegt, den Kreativen zu helfen, um ihr volles Potenzial zu bergen, indem sie sich auf ihre Arbeit konzentrieren, die in der Verbindung und der Erstellung von Inhalten liegt.

Dies hat auch die Künstlerin Iggy Azalea dazu gebracht, dass sie weitergezogen ist. Als Grund dafür gab sie an, dass die Plattform ihr nicht die Zeit und den Raum gegeben hat, um sich sinnvoll mit ihren Fans zu beschäftigen, worauf sie großen Wert legt.

https://twitter.com/DailyMail/status/1801011503761383882

Allerdings ist es nicht die einzige Person, welche diese Plattformen nutzt. Stattdessen sind es mittlerweile sogar schon 3,5 Mio. Kreativschaffende, sodass die Konkurrenz zunimmt und die Sichtbarkeit abnimmt. Damit steigt wiederum der Druck, dass sie alles tun.

Dies führt bei den Kreativen schnell zu einem Burnout, welches ein echtes Problem darstellt. So fallen unter anderem Arbeiten wie das Editieren von Inhalten, das Veranstalten von Livestreams, die Beantwortung von Kundennachrichten sowie die Erfüllung von Kundenwünschen an. Dafür wird wiederum viel Zeit benötigt, was weniger Raum für die kreative Entfaltung und die Skalierung lässt.

Darüber hinaus fallen meistens hohe Gebühren an, welche sich aus denen der Plattformen von gewöhnlich 20 % sowie denen der Manager zusammensetzt, womit weitere Kosten in Höhe von 10 bis 30 % fällig werden.

Zudem wird den Kreativschaffenden und den Fans bei den zentralistischen Anbietern keinerlei Einfluss auf Preise, Zugriffsrechte und Algorithmusänderungen gegeben. Dies hat zu geringeren Einnahmen, mehr Stress und einer zunehmenden Abwanderung von Künstlern geführt, welche sich insgeheim nach besseren Lösungen sehnen.

Hätte Brynes sich hingegen direkt für SUBBD entschieden, so wären solche Probleme gar keine Frage mehr.

Welche Vorteile erhalten Künstler wie Brynes mit SUBBD?

SUBBD ist eine KI-basierte Plattform für die Content-Erstellung mit Token-gesteuerten Erlebnissen. Somit sollen die Limitierungen der traditionellen Anbieter überwunden werden, welche keinerlei blockchainbasierten und KI-unterstützte Dienste nutzen.

Ein großer Vorteil ist die leichte Auffindbarkeit von Inhalten, was mit Florence-2 und Tag2Text möglich wird. So werden für jeden Beitrag automatisch detaillierte Beschreibungen und kontextabhängige Tags erstellt. Somit können Fans die Inhalte nach Themen, Ton und Szenen filtern, wie Sonnenuntergangs-Shooting am Pool oder intime Momente in Innenräumen.

Zudem wurden OpenAIs Whisper integriert, welches Sprachnotizen, Rollenspiele und Audioinhalte besonders genau transkribiert. Diese Transkripte lassen sich wiederum für die Suche, die Zusammenfassungen und die Content-Ideen nutzen. Auf diese Weise erhalten die Kreativschaffenden mehr Flexibilität bei den Inhalten.

Brynes hat vermutlich ein ganzes Team engagiert. Dennoch könnten die KI-Tools von SUBBD die Arbeitsprozesse erheblich erleichtern und den Arbeitsaufwand enorm reduzieren. Somit können sie sich auf das Wesentliche konzentrieren, wie die Inhaltserstellung und die Verbindungen.

So könnte Brynes mit SUBBD mehr verdienen

SUBBD wurde nicht nur entwickelt, um effizienter zu arbeiten und die Interaktionen mit den Fans zu verbessern, wie es von Künstlern wie Azalea gesucht wird. Stattdessen lassen sich mit der Plattform auch die Einnahmen steigern, wobei eine Pauschalgebühr in Höhe von 20 % anfällt, welche alle Kosten abdeckt, wie Server, Infrastruktur, Research und Entwicklung.

Somit können die hohen Gebühren der Manager eingespart werden, die meist 10 bis 30 % der Einnahmen entsprechen. Daher umfassen die 20 % von SUBBD also die gesamten Kosten, sodass keine versteckten Gebühren befürchtet werden müssen. Stattdessen ist es eine Wirtschaft, welche die Urheber in den Mittelpunkt setzt.

Zudem können mit dem Krypto-basiertem System Einsparungen gemacht werden. Dafür wird der native $SUBBD-Coin eingeführt, welcher für die Zahlungsabwicklung und Umrechnung die Notwendigkeit von Dritten mit hohen Gebühren erspart.

Die Fans erhalten außerdem die Möglichkeit, dass sie den Künstlern Trinkgelder senden, Abonnements von ihnen abschließen oder die Künstler mit günstigen Transaktionen in Krypto- oder Fiatwährungen unterstützen. Auf diese Weise wird SUBBD zu einer grenzenlosen Wirtschaft für Fans und Influencer.

Außerdem kann der $SUBBD-Coin für eine Steigerung des Tokenbestandes in den Staking-Pool eingezahlt werden, welcher ein passives Einkommen von 20 % pro Jahr vergütet, das den Kreativschaffenden, Fans und Investoren gleichermaßen zur Verfügung steht.

Zusammengefasst lässt sich sagen, dass die Inhaltserstellung mithilfe von SUBBD intelligenter, schlanker und lukrativer wird. Genau dies hat die Branche benötigt, um ein noch größeres Wachstum zu entfesseln.

https://twitter.com/SUBBDofficial/status/1910679234902966400

Das bedeutet es für die $SUBBD-Inhaber

Für eine prosperierende Kreativwirtschaft muss das Flaschenhalsproblem gelöst werden, was kein Projekt auf die Art und Weise tut, wie es bei SUBBD der Fall ist. Dabei spielt vor allem die langfristige Bindung der Künstler eine wichtige Rolle, was im Kontrast zum langsamen Ausbluten steht.

Essenziell ist es, dass ausreichend Kreativschaffende auf die Plattform gelenkt werden. Denn ohne diese gibt es keine Inhalte, welche wiederum für die Einnahmen und auf diese Weise ebenso für den Erfolg der Plattform sorgen.

SUBBD löst die Probleme der traditionellen Anbieter und positioniert sich somit für digitale Kreative als die Plattform der nächsten Generation. Das Kernelement dafür stellt der $SUBBD-Coin dar, welches eine mit Nutzen abgesicherte Kryptowährung ist.

Diese soll echtes Engagement, Einnahmen und Community-Wachstum fördern. Während die Plattform mit ihren Nutzern wächst, nehmen auch die Nachfrage und somit das Steigerungspotenzial des Coins zu.

https://twitter.com/SUBBDofficial/status/1909291210797105411

Zwar ist bei der Kreativwirtschaft keinerlei Verlangsamung feststellbar, dennoch braucht sie die richtige Infrastruktur und Software, um das volle Potenzial zu entfalten. Genau dies wird nun mit SUBBD geboten, das nicht nur ein Teil des Trends, sondern der Lösung ist. In dieses kann man über den Vorverkauf noch besonders frühzeitig einsteigen.

