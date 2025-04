Aster DM Healthcare, einer der führenden integrierten Gesundheitsdienstleister im Golf-Kooperationsrat (GCC) und in Indien, hat die hochkarätige Jury für den Aster Guardians Global Nursing Award 2025 bekannt gegeben, der am 26. Mai 2025 in Dubai verliehen wird. Dieser hochkarätige Ausschuss besteht aus fünf führenden Experten aus den Bereichen Gesundheitswesen und Krankenpflege: Prof. Sheila Tlou, Co-Vorsitzende der Global HIV Prevention Coalition, Botswana, Sonderbotschafterin der African Leaders Malaria Alliance und ehemalige Gesundheitsministerin von Botswana; Prof. James Buchan, außerordentlicher Professor am WHO Collaborating Centre, University of Technology, Sydney, und emeritierter Herausgeber des Human Resources for Health Journal; Dr. Peter Carter, OBE-Preisträger und unabhängiger Gesundheitsberater, ehemaliger CEO Central Northwest London, NHS, und ehemaliger CEO des Royal College of Nursing, Großbritannien; Dr. Niti Pall, designierte Präsidentin der International Diabetes Federation, Senior Consultant bei AXA EssentiAll, Frankreich, und Vorstandsvorsitzende von Harbr Geschäftsführerin von Health4all Advisory, Großbritannien, sowie Vishal Bali, Vorstandsvorsitzender von Asia Healthcare Holdings, Senior Advisor bei TPG Growth und Mitglied des General Council der Neonates Foundation of India.

Aster hat Ernst Young LLP (EY) mit der Bewertung der Bewerbungen, der Überwachung der Vorauswahl durch eine unabhängige Jury und der Vorstellung der Finalisten vor der Grand Jury beauftragt.

Dr Azad Moopen, Gründungsvorsitzender von Aster DM Healthcare, sagte über die diesjährigen Bewerbungen"Es war inspirierend, die Entwicklung der Plattform und ihren Einfluss auf die globale Pflegegemeinschaft zu beobachten. Die bemerkenswerte Resonanz auf die vierte Ausgabe mit über 100.000 Anmeldungen aus 199 Ländern unterstreicht die globale Bedeutung dieser Initiative. Wir freuen uns sehr darauf, die 10 Finalisten, angesehene Pflegekräfte aus aller Welt, zu treffen, die um die begehrte Auszeichnung und ein Preisgeld in Höhe von 250.000 US-Dollar konkurrieren werden."

In der letzten Ausgabe ging die philippinische Krankenschwester Maria Victoria Juan als Gewinnerin hervor, die sich durch ihre außergewöhnlichen Leistungen in den Bereichen Führung, Pflegeausbildung und gemeinnützige Arbeit ausgezeichnet hat.

