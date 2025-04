Die bekanntesten US-Indizes haben ihre Gewinne am frühen Abend weiter ausgebaut. Für Rückenwind sorgte eine Aussage des US-Finanzminister Scott Bessent. Er erklärte am Dienstag bei einem nicht öffentlichen Investoren-Treffen, dass der Zollkonflikt mit China nicht dauerhaft tragbar sei und er mit einer Entspannung der Lage rechne.Laut Teilnehmern einer von JPMorgan in Washington ausgerichteten Veranstaltung, sagte Bessent weiter, dass die Verhandlungen mit China zwar noch nicht begonnen hätten, ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...