Der Goldpreis setzt seine beeindruckende Rallye fort und markierte am Dienstagmorgen mit 3.482 US-Dollar ein neues Allzeithoch. Damit legte der Preis für das Edelmetall innerhalb von 24 Stunden um 2,9 % zu - in den letzten fünf Handelstagen ergibt sich sogar ein Plus von 8,0 %. Die steigende Unsicherheit an den internationalen Finanzmärkten treibt Anleger verstärkt in sichere Anlagen, wobei Gold derzeit ...

