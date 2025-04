Mit der jüngsten Aktualisierung seines Document Reader SDK ist Regula der erste Anbieter von Identitätsprüfungslösungen (IDV), der die Überprüfung aller dynamischen Sicherheitsmerkmale von Dokumenten in Echtzeit ermöglicht. Mit der neuesten Ergänzung um Dynaprint®-Prüfungen gewährleistet die Lösung eine robustere physische Dokumentenauthentifizierung beim Remote-Onboarding. Die Innovation kommt zu einem Zeitpunkt, an dem 58% der Unternehmen weltweit beim digitalen Onboarding mit gefälschten oder manipulierten Ausweisen konfrontiert sind.

Dynaprint in the Arizona's driver's license (Photo: Regula)

Dynaprint® ist ein dynamisches Sicherheitsmerkmal, das aus zwei verschiedenen Bildern besteht, die mit Lentikulartechnologie gedruckt sind. Je nach Betrachtungswinkel ist jeweils nur ein Bild sichtbar. Wie alle anderen dynamischen Sicherheitsmerkmale ist Dynaprint für die Sicherung von Ausweisdokumenten vor Manipulationen von entscheidender Bedeutung, da es ohne spezielle Ausrüstung nur schwer zu fälschen ist. Bisher war es nur vor Ort mit Hilfe spezieller Geräte möglich, Dynaprint zu überprüfen. Regula hat es jedoch möglich gemacht, dies online über ein Smartphone zu überprüfen, um sicherzustellen, dass es sich um einen echten physischen Ausweis handelt.

Derzeit ist Regula Document Reader SDK die einzige IDV-Lösung auf dem Markt, die wichtige dynamische Sicherheitsmerkmale, darunter Dynaprint®, für die Überprüfung der Echtheit von Dokumenten unterstützt. Derzeit bietet kein anderer Anbieter dieses Schutzniveau für die Fernüberprüfung von Dokumenten.

Diese Erweiterung ergänzt die bestehenden Überprüfungen für andere sichtbare dynamische Sicherheitsmerkmale wie Hologramme, optisch variable Tinten (OVI) und mehrere Laserbilder (MLI). Durch die Priorisierung der Überprüfung der Echtheit von Dokumenten in seiner Lösung hilft Regula Unternehmen und Behörden, eine Vielzahl von Präsentationsangriffen wie Bildschirmaufzeichnungen, Injektionen und Ausdrucke zu bekämpfen und manipulierte Ausweise effektiv zu erkennen.

"Mit jedem Update wollen wir die Messlatte für eine zuverlässige Identitätsprüfung höher legen. Die Ergänzung unseres Regula Document Reader SDK um Dynaprint®-Prüfungen ist mehr als nur eine technische Verbesserung sie stellt eine bedeutende Erweiterung der Überprüfung der physischen Präsenz eines Ausweises dar. Wenn dynamische Merkmale wie diese in Echtzeit validiert werden, wird es für Betrüger nahezu unmöglich, mit Deepfakes oder statischen Dokumentenkopien Erfolg zu haben", so Ihar Kliashchou, Chief Technology Officer bei Regula.

Was gibt es sonst noch Neues?

Neben der verbesserten Lebendigkeitsprüfung umfasst dieses Update des Regula Document Reader SDK auch die Unterstützung von 432 neuen Ausweisdokumenten, sodass nun insgesamt mehr als 15.000 Dokumente aus 251 Ländern und Gebieten unterstützt werden. Darunter befinden sich beispielsweise der Ende März 2025 eingeführte neueste japanische Reisepass und der neue philippinische Personalausweis.

Letzterer stellt eine besondere Herausforderung für die Überprüfung dar: Im Gegensatz zu anderen Ausweisen enthält der philippinische Personalausweis keine handschriftliche Unterschrift, sondern einen verschlüsselten QR-Code mit einer digitalen Signatur, um die Integrität des Dokuments zu bestätigen. Der QR-Code kann zwar über das Regierungsportal überprüft werden, aber Regula Document Reader SDK bietet eine robustere und umfassendere Lösung zur Überprüfung der Echtheit des Ausweises. Es stellt sicher, dass die verschlüsselten Informationen in keiner Weise verändert wurden und dass die digitale Signatur gültig ist. Darüber hinaus führt die Lösung von Regula mehrere gründliche Prüfungen durch, gleicht Daten aus verschiedenen Dokumentbereichen ab und liest sowohl sichtbare als auch verschlüsselte Daten.

Erfahren Sie auf der Website von Regula, wie die Dynaprint®-Verifizierung von Regula Ihre Identitätsprüfungsprozesse verbessern kann.

Über Regula

Regula ist ein weltweiter Entwickler von forensischen Geräten und Lösungen zur Identitätsprüfung. Mit unserer mehr als 30-jährigen Erfahrung in der forensischen Forschung und der weltweit größten Bibliothek von Dokumentenvorlagen entwickeln wir bahnbrechende Technologien zur Überprüfung von Dokumenten und biometrischen Daten. Unsere Hardware- und Softwarelösungen ermöglichen es mehr als 1.000 Organisationen und 80 Grenzkontrollbehörden weltweit, ihren Kunden einen erstklassigen Service zu bieten, ohne Kompromisse bei der Sicherheit oder Geschwindigkeit einzugehen. Regula wurde mehrfach in den Gartner® Market Guide for Identity Verification als "Representative Vendor" aufgenommen.

Erfahren Sie mehr unter www.regulaforensics.com.

