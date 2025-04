Die VAT Group verzeichnet ein Umsatzplus von 39%, doch der rückläufige Auftragseingang belastet die Aktie. Wie geht das Unternehmen mit den Herausforderungen um?

Gemischte Signale belasten den Kurs

Die VAT Group liefert heute widersprüchliche Quartalszahlen: Während der Umsatz kräftig zulegt, sorgt ein schwächelnder Auftragseingang für Verunsicherung. Die Aktie reagierte prompt und verlor am Dienstagvormittag über 1 Prozent im SIX-Handel.

Umsatzboom vs. Auftragsdelle

Q1-Umsatz : 275 Mio. CHF (+5% ggü. Q4 2024, +39% ggü. Vorjahr)

: 275 Mio. CHF (+5% ggü. Q4 2024, +39% ggü. Vorjahr) Auftragseingang : -10% quartalsweise, nur +3% im Jahresvergleich

: -10% quartalsweise, nur +3% im Jahresvergleich Book-to-Bill-Ratio: Alarmierende 0,9x - die Pipeline läuft leer

Besonders krass zeigt sich die Diskrepanz im Kerngeschäft: Während die Ventil-Sparte einen Umsatzsprung von 43 Prozent meldet, kletterten die Neuaufträge nur um magere 6 Prozent.

Geopolitische Bremsklötze

Was bremst die Nachfrage? Neue Zollhürden und die Investitionsflaute im Halbleitersektor wirken wie Sand im Getriebe - trotz langfristiger Wachstumstreiber wie 2nm-Chiptechnologien und Chinas Tech-Offensive. "Die aktuelle Volatilität spiegelt die Marktzurückhaltung wider", räumt das Unternehmen ein.

Prognose: Management hält Kurs

Doch das Führungsteam bleibt hartnäckig:

Q2-Ziel : 260-290 Mio. CHF Umsatz

: 260-290 Mio. CHF Umsatz Jahresprognose : Steigendes EBITDA, bessere Margen und mehr Cashflow

: Steigendes EBITDA, bessere Margen und mehr Cashflow Investitionen: 90-100 Mio. CHF

Jetzt rücken zwei Termine in den Fokus: die HV am 29. April und der Capital Markets Day am 20. Mai. Wird die VAT Group hier neue Impulse setzen können?

