Gold hat am Dienstag einmal mehr ein neues Allzeithoch erreicht und sogar kurzzeitig die Marke von 3.500 Dollar überschritten. Der kleine Bruder Silber hingegen notiert weiterhin ein gutes Stück unter seinem Jahreshoch. Die Gold-Silber-Ratio ist dadurch auf den höchsten Stand seit dem Corona-Crash gestiegen.Rund 107 Unzen Silber musste man am Dienstag zwischenzeitlich für eine Unze Gold auf den Tisch legen. Nur zweimal in der Geschichte, 1991 und 2020 war das Verhältnis noch höher - der historische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...