Die neue, exklusive Funktion wird Kunden im Bereich der Antikörperforschung Zugang zu mehr Treffern und mehr Screening-Daten bieten als konkurrierende Technologien

Antibody Solutions, ein führender Anbieter von spezialisierten Services zur Entdeckung von Antikörpern, hat heute bekannt gegeben, dass erstmals Services zur Entdeckung einzelner Plasma-B-Zellen Teil der exklusiven Antikörper-Entdeckungsplattform Cellestive des Unternehmens sein werden. Die neue Funktion komplettiert die dreiteilige Palette an B-Zell-Services, die über Cellestive angeboten werden. Hierin sind bereits Entdeckungswege für aktivierte B-Zellen und Gedächtnis-B-Zellen enthalten.

Der neue Plasma-B-Zell-Service wird vor allem für Kunden interessant sein, die sich mit schwierigen Zielen in der Antikörperforschung beschäftigen, da sie so neue Verfahren und Technologien einsetzen und gleichzeitig auf umfassendere und detailliertere Daten zur Entscheidungsfindung zugreifen können.

"Damit können wir unsere Cellestive-Plattform nun perfekt ergänzen und für unsere Kunden einzelne Plasma-B-Zellen zuverlässig und effizient untersuchen", so John Kenney, Phd, Mitbegründer und President von Antibody Solutions. "Wir haben jetzt die Möglichkeit, unter Verwendung von Hybridomen, Gedächtnis-B-Zellen und neuen Plasma-B-Zell-Entdeckungswegen das gesamte Antigen-spezifische B-Zell-Repertoire eines Immunwirts zu erfassen und aus diesen Wegen verifizierte Sequenzen zu gewinnen. In der Lage zu sein, sequenzbasiertes und funktionsbasiertes Screening von praktisch jeder Zelle, die einen Antikörper absondert, zu kombinieren, stellt einen unglaublichen Mehrwert dar."

Der neue Service wird eine firmeneigene Technologie nutzen, die in der Lage ist, in einem einzigen Durchlauf mehr Plasma-B-Zellen zu untersuchen als derzeitige Konkurrenztechnologien. Während eines Durchlaufs können Antikörper gegen lösliche Antigene und Zielzellen gleichzeitig gescreent werden, und die KI-gesteuerte Screening-Software kann Treffer bewerten, mehrere einzigartige Phänotypen definieren und Klone für die Rückgewinnung priorisieren. Außerdem sorgen die schnelle Einrichtung und die kurzen Verarbeitungszeiten dafür, dass an einem einzigen Arbeitstag mehr als 1 Million Assays durchgeführt werden können. Der Service ist daher perfekt für schwierige Ziele geeignet, die einen maximalen Durchsatz mit einer Vielzahl von Parametern erfordern.

Die Kunden von Antibody Solutions können sofort mit der Nutzung der Services zur Entdeckung von Plasma-B-Zellen beginnen. Jedes Projekt wird die Optimierung der Analysebedingungen, ein Multiparameter-Screening mit hohem Durchsatz, die Gewinnung und Analyse gepaarter schwerer und leichter Kettensequenzen, die Reexpression mit hohem Durchsatz und die anschließende Analyse einschließlich ELISA, Flow Cytometry und BLI zur Validierung der Antikörperbindung an die Zielmoleküle umfassen.

"Wir sind zuversichtlich, dass unsere Plattform zur Antikörperentdeckung qualitativ hochwertige Inputs liefern kann, die perfekt auf die Erzielung der besten Ergebnisse zugeschnitten sind", so Kenney. "Wir können jetzt alle Populationen von Antigen-stimulierten B-Zellen zur Entdeckung neuartiger Antikörpertherapeutika nutzen. Wir können es kaum erwarten, mit Cellestive ein neues Level zu erreichen und unseren Kunden tatsächlich umfassende Lösungen für ihre Anforderungen im Bereich der Antikörperentdeckung anzubieten."

Über Antibody Solutions

Antibody Solutions ermöglicht es Unternehmen, mit speziell für ihre Zwecke entwickelten Antikörpern ihre Forschungsarbeiten voranzutreiben. Die Cellestive-Plattform bietet umfangreiche Forschungsdienstleistungen auf Basis eines Fee-for-Service- und Pay-as-you-go-Geschäftsmodells. Antibody Solutions kann auf eine langjährige Reputation zurückblicken, verfügt über einen praxiserprobten Forschungsprozess und hat seit 1995 mehr als 800 Kunden betreut. Der Hauptsitz des Unternehmens, das Kunden weltweit bedient, befindet sich in Santa Clara, Kalifornien.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250422409598/de/

Contacts:

Für Antibody Solutions:

Debra Valsamis Business Development Manager

dvalsamis@antibody.com

(650) 938-4300 x111