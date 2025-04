Mehrere Banken reduzieren Kursziele für ServiceNow vor Q1-Zahlen. Fokus liegt auf Abonnement-Umsätzen und KI-Angeboten. Kann die Aktie sich erholen?

Die ServiceNow-Aktie steht heute mit einem Minus von 1,45% bei 668,10 Euro - und setzt damit ihren Abwärtstrend fort. Seit Jahresanfang hat der Titel bereits 35% an Wert verloren.

Analysten korrigieren Erwartungen nach unten

Mehrere Banken haben ihre Kursziele für den Cloud-Softwareanbieter gesenkt. JPMorgan strich das Ziel am Dienstag, behält aber die "Overweight"-Einstufung. Hintergrund sind Gespräche mit Partnern des Unternehmens zur Nachfrageentwicklung.

Ebenfalls am Dienstag reduzierte BMO Capital Markets seine Erwartungen. Die Analysten sehen zwar langfristiges Potenzial, mahnen aber kurzfristige Makrorisiken an. Auch Barclays senkte bereits am Montag das Kursziel - die ersten Quartalszahlen dürften kaum positive Impulse liefern.

Warten auf die Quartalszahlen

All eyes on earnings: Morgen veröffentlicht ServiceNow seine Zahlen für Q1 2025. Im Fokus stehen die Abonnement-Umsätze und die Akzeptanz der neuen KI-Angebote wie der Yokohama-Plattform.

Die Erwartungen sind hoch - trotz möglicher Bremseffekte durch Wechselkurse und strategischen Investitionen in KI. Wird der Titel nach dem jüngsten Absturz wieder anziehen? Die Märkte zeigen sich skeptisch - der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt satte 40%.

