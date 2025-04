EQS-Ad-hoc: PIERER Mobility AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Finanzierung

PIERER Mobility AG: Verschiebung des Jahresfinanzberichtes 2024, Ankündigung zusätzlicher vorläufiger Kennzahlen Geschäftsjahr 2024, Änderung Tagesordnung der Hauptversammlung



22.04.2025

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ad hoc-Mitteilung gemäß Artikel 17 Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) Ad hoc-Mitteilung gemäß Art. 53 KR Wels, 22. April 2025

PIERER Mobility AG: Verschiebung des Jahresfinanzberichtes 2024, Ankündigung zusätzlicher vorläufiger Kennzahlen Geschäftsjahr 2024, Änderung Tagesordnung der Hauptversammlung Investorenprozess für die Finanzierung der Sanierungspläne der KTM-Gruppe ist noch im Laufen

Verschiebung der Veröffentlichung des Jahresfinanzberichts 2024

Zusätzliche vorläufige Kennzahlen werden bis Ende April 2025 veröffentlicht

Änderung der Tagesordnung für die außerordentliche Hauptversammlung am 25. April 2025 Investorenprozess für die Finanzierung der Sanierungspläne der KTM-Gesellschaften ist noch im Laufen Am 25. Februar 2025 stimmten die Gläubiger der KTM AG, der KTM Components GmbH und der KTM Forschungs & Entwicklungs GmbH einer Sanierungsplanquote von 30 %, zahlbar bis zum 23. Mai 2025, zu. Die PIERER Mobility AG befindet sich in der Finalisierungsphase der Verhandlungen mit Eigen- bzw. Fremdkapitalinvestoren, mit dem Ziel die Finanzierung dieser Sanierungspläne in Höhe von insgesamt rund € 600 Mio. sicherzustellen. Der positive Abschluss des Investorenprozesses ist unter anderem Voraussetzung für die Sanierung der KTM AG und somit für den Fortbestand der Gruppe. Das wesentliche offene Bilanzierungsthema ist die Bestätigung der Fortführungsannahme (Going-Concern). Die verbindlichen Finanzierungszusagen der Investoren aus diesem Prozess sind Voraussetzung für die Bilanzierung zu Going-Concern-Werten und die entsprechende Bestätigung des Jahresfinanzberichts. Bei einem Scheitern des Investorenprozesses, wovon der Vorstand derzeit nicht ausgeht, müsste die Gesellschaft mangels positiver Fortbestehungsprognose eine Bilanzierung zu Zerschlagungswerten vornehmen und den Jahresfinanzbericht neu aufstellen. Verschiebung der Veröffentlichung des Jahresfinanzberichtes für das Geschäftsjahr 2024 Die PIERER Mobility AG verschiebt somit die für Ende April 2025 vorgesehene Veröffentlichung des Jahresfinanzberichts für das Geschäftsjahr 2024 und ist bestrebt die Veröffentlichung bis zum 30. Mai 2025 vorzunehmen. Ungeachtet der Verzögerung der Veröffentlichung des Jahresfinanzberichts 2024 wird die PIERER Mobility AG bis Ende April 2025 zusätzliche vorläufige Finanzkennzahlen für das Geschäftsjahr 2024 veröffentlichen (erste vorläufige Kennzahlen wurden bereits am 23. Jänner 2025 publiziert). Änderung der Tagesordnung für die anstehende außerordentliche Hauptversammlung In den andauernden Finanzierungsgesprächen hat sich herauskristallisiert, dass die von Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung vorgeschlagenen Kapitalmaßnahmen nicht unter den vorgeschlagenen Konditionen und innerhalb des vorgegebenen Zeitrahmens umgesetzt werden können. Aufgrund dieser zwischenzeitlich geänderten Umstände haben der Vorstand und der Aufsichtsrat der PIERER Mobility AG heute beschlossen, die für die außerordentliche Hauptversammlung vom 25. April 2025 angekündigten Beschlussfassungen über eine ordentliche Erhöhung des Grundkapitals im Rahmen einer Barkapitalerhöhung (Tagesordnungspunkt 2) sowie einer Sachkapitalerhöhung (Tagesordnungspunkt 3) von der Tagesordnung zu nehmen. Die Gesellschaft arbeitet mit der Kernaktionärin an einer Alternative zur Aufbringung jenes Eigenmittelbetrages, der für die Erfüllung der Sanierungsplanquoten erforderlich ist. Beschlussfassungen zu allfälligen Kapitalmaßnahmen sollen im Rahmen einer zu einem späteren Zeitpunkt stattfindenden Hauptversammlung erfolgen. Rechtlicher Hinweis DIESE MITTEILUNG STELLT WEDER EIN ANGEBOT ZUM VERKAUF VON WERTPAPIEREN NOCH EINE AUFFORDERUNG ZUR ABGABE EINES ANGEBOTES ZUM KAUF VON WERTPAPIEREN DER PIERER MOBILITY AG DAR. SIE IST NICHT ZUR VERBREITUNG, ÜBERMITTLUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN GÄNZE ODER IN TEILEN IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG DIESER MITTEILUNG RECHTSWIDRIG IST, BESTIMMT. Für weitere Informationen: Investor Relations Mag. Hans Lang & Mag. Melinda Busáné Bellér Tel: +43 676 4140945 bzw. +43 676 4093711 Email: ir@pierermobility.com Website: https://www.pierermobility.com ISIN: AT0000KTMI02; Valorennummer (Schweiz): 41860974; Wertpapierkürzel: PKTM; Bloomberg: PKTM SW, PKTM AV; Reuters: PKTM.S, PKTM.VI



