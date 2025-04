Neue QIAseq-Panels für den Einsatz auf Next-Generation-Sequenzierern für die verbesserte Analyse von über 700 Genen zum umfassenden Genom-Profliling in Forschung und klinischen Anwendungen

Ausbau wichtiger Partnerschaften: Integration neuer QIAseq-Panels in den Trinity-Workflow von Element Bioscience; Markteinführung eines neuen, sich in Entwicklung mit Myriad Genetics befindlichen Assays für 2025 geplant

QIAGEN Digital Insights führt eine kostenlose Version der Human Somatic Mutation Database mit eingeschränktem Funktionsumfang ein, um der globalen Forschungsgemeinschaft den Zugang zu wichtigen genomischen Erkenntnissen zu erleichtern

QIAGEN N.V. (NYSE: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) hat heute eine Reihe von Produkt- und Kooperationsneuheiten bekannt gegeben, mit denen das Portfolio für das Genom-Profiling von Krebserkrankungen ausgebaut werden soll.

Diese neuen Entwicklungen werden auf dem Jahrestreffen der American Association for Cancer Research (AACR) 2025 vom 25. bis 30. April in Chicago vorgestellt.

Zu den wichtigsten Neuerungen zählen ein neues Set an QIAseq-Panels für das umfassende Genom-Profiling (CGP, Comprehensive Genomic Profiling) sowie ein neues QIAcuity-Kit und -Assays für die digitale PCR (dPCR) zur Qualitätskontrolle in der Zell- und Gentherapie. Hinzu kommt eine neue kostenlose und eingeschränkte Version der Human Somatic Mutation Database (HSMD) aus dem Bioinformatik-Geschäft QIAGEN Digital Insights (QDI).

"Die Einführung der neuen QIAseq-Panels ist ein bedeutender Fortschritt, der Forscherinnen und Forschern tiefere und vor allem genauere Erkenntnisse in der Krebsbiologie und die Identifizierung von Biomarkern entlang des gesamten Workflows ermöglicht, von der Probentechnologie bis hin zu QIAGEN Digital Insights für leistungsstarke genomische Datenanalyse und -interpretation", sagte Nitin Sood, Senior Vice President und Head of Product Portfolio Innovation bei QIAGEN. "Darüber hinaus unterstützen unser neues QIAcuity Digital PCR-Kit und -Assays Pharmaunternehmen bei der Entwicklung sicherer und wirksamer Biotherapeutika auch für Krebspatientinnen und -patienten. Damit bauen wir unsere Unterstützung von Forschenden sowie Ärztinnen und Ärzten zur Weiterentwicklung der Krebsforschung und Präzisionsmedizin weiter aus."

Zu den neuen Produkten und Updates bei Partnerschaften gehören die folgenden:

Die Erweiterung des QIAseq xHYB CGP -Portfolios bietet eine hochgradig kuratierte Lösung für multimodales Genom-Profiling bei Krebs. Es umfasst DNA- und RNA-Panels zur Erfassung kritischer Genomregionen und ist darauf ausgelegt, verwertbare und interpretierbare Varianten aus der Human Somatic Mutation Database (HSMD) von QDI zu nutzen. Die Fähigkeiten des Panels werden auf der AACR während eines Spotlight Theater Talks vorgestellt. Dr. Christopher Reynolds von Myriad Genetics wird eine Proof-of-Concept-Studie vorstellen, die die Leistung des Panels bei der Erkennung von Varianten anhand von passenden Tumor- und Plasmaproben von Patientinnen und Patienten mit Prostata- und Eierstockkrebs im Stadium III/IV bewerten wird.

-Portfolios bietet eine hochgradig kuratierte Lösung für multimodales Genom-Profiling bei Krebs. Es umfasst DNA- und RNA-Panels zur Erfassung kritischer Genomregionen und ist darauf ausgelegt, verwertbare und interpretierbare Varianten aus der Human Somatic Mutation Database (HSMD) von QDI zu nutzen. Die Fähigkeiten des Panels werden auf der AACR während eines Spotlight Theater Talks vorgestellt. Dr. Christopher Reynolds von Myriad Genetics wird eine Proof-of-Concept-Studie vorstellen, die die Leistung des Panels bei der Erkennung von Varianten anhand von passenden Tumor- und Plasmaproben von Patientinnen und Patienten mit Prostata- und Eierstockkrebs im Stadium III/IV bewerten wird. Das QIAcuity RCL Quant Kit und die neuen QIAcuity CGT dPCR-Assays unterstützen die Qualitätskontrolle in der Zell- und Gentherapie mit Lösungen für Lentivirus-basierte Anwendungen, die unter anderem bei der Herstellung von CAR-T-Therapien, einer neuartigen Krebsbehandlung, eingesetzt werden. Das neue Kit und die Assays weisen zuverlässig kritische Qualitätsmerkmale in Lentivirus-basierten Biotherapeutika nach und gewährleisten so die Sicherheit und Wirksamkeit der Therapie.

und die neuen unterstützen die Qualitätskontrolle in der Zell- und Gentherapie mit Lösungen für Lentivirus-basierte Anwendungen, die unter anderem bei der Herstellung von CAR-T-Therapien, einer neuartigen Krebsbehandlung, eingesetzt werden. Das neue Kit und die Assays weisen zuverlässig kritische Qualitätsmerkmale in Lentivirus-basierten Biotherapeutika nach und gewährleisten so die Sicherheit und Wirksamkeit der Therapie. QIAGEN und Element Biosciences bauen ihre bestehende Partnerschaft aus, indem sie die neuen QIAseq xHYB CGP Panels in die AVITI-Plattform und den Trinity-Workflow von Element integrieren. Dieses für Ende 2025 erwartete Update wird das Genom-Profiling bei Krebs schneller, einfacher und kosteneffizienter machen, indem es den Zeitaufwand und den Gerätebedarf reduziert.

Im Rahmen der Partnerschaft mit Myriad Genetics plant QIAGEN die weltweite Markteinführung (mit Ausnahme von Japan) eines Sequenzierungstests für homologe Rekombinationsdefizienz (HRD), der tiefere molekulare Einblicke in die DNA-Reparatur-Defizienz ermöglichen soll. Diese Lösung wird die Möglichkeiten von Forscherinnen und Forschern verbessern, die Mechanismen der homologen Rekombination zu untersuchen und Behandlungsstrategien zu optimieren.

Zur weiteren Unterstützung der Forschungsgemeinschaft führt QIAGEN HSMD Research ein, eine kostenlose, eingeschränkte Version seiner HSMD-Datenbank, um genomische Daten einer breiteren Zielgruppe zugänglich zu machen. Diese Ressource bietet akademischen Forscherinnen und Forschern kuratierte Einblicke in 25 Gene, die für solide Tumore und Blutkrebs besonders relevant sind, und enthält zudem Angaben zu Genannotationen, Variantenverteilungen und funktionellen Auswirkungen sowie zur klinischen Bedeutung.

Um mehr über QIAGENs neueste Innovationen zu erfahren, besuchen Sie den Stand Nr. 2620 auf dem AACR-Jahrestreffen 2025. Weitere Details zu den Vorträgen, Posterpräsentationen und Produktdemonstrationen finden Sie unter https://www.qiagen.com/applications/cancer-research/oncology-annual-meeting.

Über QIAGEN

QIAGEN N.V., eine niederländische Holdinggesellschaft, ist der weltweit führende Anbieter von Komplettlösungen zur Gewinnung wertvoller molekularer Erkenntnisse aus biologischen Proben. Die Probentechnologien von QIAGEN ermöglichen die Aufreinigung und Verarbeitung von DNA, RNA und Proteinen aus Blut, Gewebe und anderen Stoffen. Testtechnologien bereiten diese Biomoleküle auf die Analyse vor, während Bioinformatik-Software und Wissensdatenbanken dazu genutzt werden können, Daten zu interpretieren und verwertbare Erkenntnisse zu gewinnen. Automationslösungen integrieren diese Prozesse zu nahtlosen und kosteneffizienten molekularen Test-Workflows. QIAGEN bedient mehr als 500.000 Kunden weltweit aus den Bereichen Life Sciences (akademische Forschung, pharmakologische F&E und industrielle Anwendungen, hauptsächlich Forensik) und Molekulare Diagnostik für die klinische Gesundheitsversorgung. Zum 31. Dezember 2024 beschäftigte QIAGEN weltweit mehr als 5.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an über 35 Standorten. Weitere Informationen über QIAGEN finden Sie unter www.qiagen.com.

Forward-Looking Statement

Einige der Angaben in dieser Pressemitteilung können im Sinne von Section 27A des U.S. Securities Act (US-Wertpapiergesetz) von 1933 in ergänzter Fassung und Section 21E des U.S. Securities Exchange Act (US-Börsengesetz) von 1934 in ergänzter Fassung als zukunftsgerichtete Aussagen ("forward-looking statements") gelten. Diese Aussagen inklusive solcher über QIAGENs Produkte, den Zeitplan für Entwicklungen, Marketing und oder regulatorische Genehmigungen, finanzielle und operative Prognosen, Wachstumsstrategien, Kollaborationen und operative Ergebnisse wie der zu erwartende bereinigte Nettoumsatz und der bereinigte verwässerte Gewinn je Aktie basieren auf derzeitigen Erwartungen und Annahmen. Diese sind jedoch mit Unsicherheiten und Risiken verbunden. Dazu zählen unter anderem: Risiken im Zusammenhang mit Herausforderungen bei der Steuerung von Wachstum und internationalen Geschäftsaktivitäten (einschließlich Auswirkungen von Währungsschwankungen und regulatorischer Prozesse sowie logistischer Abhängigkeiten); Schwankungen der Betriebsergebnisse und ihre Verteilung auf unsere Kundengruppen; die kommerzielle Entwicklung unserer Produkte für Kunden in den Bereichen Life Sciences und der klinischen Gesundheitsversorgung, Veränderungen in den Beziehungen zu unseren Kunden, Lieferanten oder strategischen Partnern, das Wettbewerbsumfeld und schneller technologischer Fortschritt, Schwankungen in der Nachfrage nach QIAGEN Produkten (aufgrund von Faktoren wie wirtschaftlicher Entwicklungen, Budgets unserer Kunden und Förderungszyklen), das Erlangen und die Aufrechterhaltung regulatorischer Zulassungen für unsere Produkte, Schwierigkeiten bei der Anpassung von QIAGENs Produkten an integrierte Lösungen sowie die Herstellung dieser Produkte sowie beim Schutz der Produktdifferenzierung vor dem Wettbewerb. Weitere Unsicherheiten könnten aufgrund der Marktakzeptanz neuer Produkte, der Integration von Akquisitionen, staatlichen Maßnahmen, globaler oder regionaler wirtschaftlicher Entwicklungen, Naturkatastrophen, politischer Krisen oder Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit oder sonstiger Ereignisse "höherer Gewalt" aufkommen; Es besteht außerdem keine Garantie, dass der erwartete Nutzen von Akquisitionen wie erwartet eintritt. Für einen umfassenden Überblick der Risiken beziehen Sie sich bitte auf die "Risikofaktoren" im aktuellen Annual Report Form 20-F und andere Berichte, die bei der U.S. Securities and Exchange Commission (US-Börsenaufsichtsbehörde) eingereicht wurden.

