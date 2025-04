Coinbase-Aktie steigt um 9 Prozent, doch Analysten sind geteilter Meinung über die Zukunft des Krypto-Unternehmens. Was treibt die aktuelle Rallye an?

Die Coinbase-Aktie hat heute mit einem kräftigen Plus von 9 Prozent auf 167,86 Euro reagiert. Damit setzt der Titel seine jüngste Erholung fort - nach einem dramatischen Absturz um über 10 Prozent im letzten Monat.

Analysten uneins: Zwischen Euphorie und Skepsis

Die Finanzexperten zeigen sich gespalten: Cantor Fitzgerald startete die Coverage mit einem "Overweight"-Rating und sieht Potenzial in der strategischen Ausrichtung des Unternehmens. Doch Vorsicht ist geboten - Oppenheimer senkte trotz "Outperform"-Einstufung die Gewinnprognosen für 2025 und 2026.

Was treibt die aktuelle Rallye an? Marktbeobachter vermuten eine Kombination aus allgemeiner Markterholung und Spekulationen vor dem Quartalsbericht am 8. Mai.

Strategische Schritte: Coinbase will ins Bankgeschäft

Der Krypto-Pionier testet offenbar neue Wege: Gerüchte über Banklizenz-Anträge machen die Runde. Damit würde das Unternehmen klassische Finanzdienstleistungen wie Kredite und Einlagen anbieten können.

Gleichzeitig stockte Coinbase seinen Kreditrahmen für CleanSpark auf - ein klares Signal für verstärktes Engagement im institutionellen Geschäft. Doch der Abstand von 48 Prozent zum Jahreshoch zeigt: Der Weg nach oben bleibt steinig.

