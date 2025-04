3Degrees, ein weltweit führender Anbieter von Klimalösungen und zertifiziertes B Corporation-Unternehmen, freut sich, die Ernennung von Philippe Vedrenne zum Chief Executive Officer (CEO) mit Wirkung zum 1. Mai 2025 bekannt zu geben. Vedrenne übernimmt die Position des derzeitigen CEO von 3Degrees, während Mitbegründer Steve McDougal sich aus der Unternehmensführung zurückzieht. McDougal teilte dem Vorstand im vergangenen Jahr mit, dass er als CEO zurücktreten werde; er wird dem Vorstand weiterhin als Mitglied angehören.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250422575831/de/

3Degrees Appoints Philippe Vedrenne as Chief Executive Officer, Effective May 1, 2025

Vedrenne verfügt über mehr als zwanzig Jahre Erfahrung auf dem globalen Energiemarkt auf mehreren Kontinenten. Zuletzt war er bei Engie für den Handel und den Vertrieb von Strom und Gas in Nord- und Südamerika verantwortlich. In dieser Position leitete er die Bemühungen, erneuerbare Energielösungen im Versorgungsmaßstab für den Unternehmensmarkt einzuführen, indem er Wind-, Solar- und Batterie-Asset-Klassen kombinierte.

Vedrenne begann seine Karriere in Europa bei Gaz de France, wo er maßgeblich am Aufbau von Gasely beteiligt war, dem Handelsgeschäft, aus dem später Engie Global Markets hervorging, dessen CEO er später wurde. Während seiner Tätigkeit im Bereich Midstream-Aktivitäten für Erdgas in Europa hat er die langfristigen Lieferverträge des Unternehmens neu verhandelt, um sie an die Märkte anzupassen, zur Sicherung der europäischen Versorgung beigetragen und nach den Maidan-Unruhen und dem russisch-ukrainischen Krieg 2014 dabei geholfen, umgekehrte Erdgaslieferungen in die Ukraine zu etablieren. Bevor er 2021 in die USA zog, leitete Vedrenne zwei bedeutende Projekte für Engie: die Entwicklung von Aktivitäten im Bereich der Stromabnahmeverträge für erneuerbare Energien (PPA) in Europa und das Netto-Null-Kohlenstoff-Projekt, das die Dekarbonisierungsziele und den Weg von Engie zur CO2-Neutralität bis 2045 definiert.

"Wir freuen uns sehr, Philippe Vedrenne als neuen CEO von 3Degrees begrüßen zu dürfen", erklärte Dan Kalafatas, Mitbegründer und Board-Vorsitzender von 3Degrees. "Unsere weltweite Suche konzentrierte sich auf die Auswahl einer neuen Führungspersönlichkeit, die über das erforderliche Fachwissen verfügt, um das Wachstum von 3Degrees in der nächsten Phase voranzutreiben. Philippe zeichnet sich durch eine seltene Kombination aus globaler Führungserfahrung, einer Erfolgsbilanz, einer serviceorientierten Ausrichtung und seiner Leidenschaft für die Bereitstellung innovativer Lösungen zur Dekarbonisierung aus. Der Vorstand von 3Degrees möchte auch Steve McDougal seinen tiefen Dank aussprechen. Während seiner Zeit als CEO leitete Steve die Umwandlung des Unternehmens von einem kleinen, auf Nordamerika fokussierten Rohstoffunternehmen im Bereich erneuerbare Energien zu einem führenden globalen Anbieter von Klimalösungen, der einige der größten Unternehmen der Welt berät.

"Ich freue mich außerordentlich darauf, die Position des CEO zu übernehmen und das Wachstum von 3Degrees sowie den Beitrag unserer Kunden zum Klimaschutz voranzutreiben", erklärte Vedrenne. Das gesamte Team ist äußerst kompetent und verfügt über fundierte Markt- und Fachkenntnisse. Ich freue mich darauf, die weitere Expansion des Unternehmens in bestehenden und neuen Märkten voranzutreiben und unsere einzigartige Kombination aus Marktpräsenz und Kundenorientierung zu nutzen, um innovative neue Produkte und Lösungen zu entwickeln. Es ist mir eine Ehre, einer so vorbildlichen Organisation beitreten zu dürfen, in der ich mich einer Herausforderung widmen kann, die für uns alle von großer Dringlichkeit ist.

McDougal fügte hinzu: "Die Mitbegründung von 3Degrees zusammen mit Dan Kalafatas und die anschließende Leitung des Unternehmens als CEO in den letzten zehn Jahren war eine der größten Ehren in meinem Leben. Ich bin sehr stolz auf das, was das Team von 3Degrees in fast zwei Jahrzehnten gemeinsam erreicht hat. Ich freue mich darauf, die vielversprechende Zukunft von 3Degrees in meiner Funktion als Vorstandsmitglied zu unterstützen, und bin überzeugt, dass Philippe das Unternehmen auf seinem Weg zu mehr globaler Präsenz für unsere Kunden, Partner, Lieferanten, Mitarbeiter und das Klima hervorragend leiten wird."

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250422575831/de/

Contacts:

Rachel Fagan

512.791.2083