Bitcoin erreicht 91.000 Dollar - Ist Ethereum die bessere Wahl?

Der Kryptomarkt zeigt starke Erholungstendenzen. Bitcoin hat erstmals seit Wochen die 91.000 Dollar Marke überschritten, was als wichtiges Signal für viele Anleger gilt, dass die Korrekturphase endgültig abgeschlossen sein könnte. Besonders bemerkenswert ist jedoch, dass Ethereum derzeit besser performt als Bitcoin - ein Bild, das in den kommenden Wochen noch öfter zu sehen sein könnte.

Kryptowährungen wieder auf dem Vormarsch

Nach Monaten der Unsicherheit durch Donald Trumps radikale Zollpolitik und einem damit einhergehenden Einbruch an den globalen Finanzmärkten stabilisiert sich die Lage inzwischen zumindest am Kryptomarkt. Der Bitcoin-Kurs hat sich von seinem Tief bei 74.000 Dollar erholt und legte allein in den letzten zwei Wochen rund 23% zu. Dies festigt Bitcoins Rolle als krisensichere Alternative, besonders angesichts der Tatsache, dass traditionelle Märkte wie der Nasdaq weiterhin zu kämpfen haben.

Diese positive Entwicklung zieht auch andere Kryptowährungen mit nach oben. Der Bitcoin-Kurs liegt aktuell bei über 91.000 Dollar, während auch andere Token deutliche Zuwächse verzeichnen. Experten sehen darin ein Zeichen für die anhaltende Stärke des Kryptomarktes trotz globaler wirtschaftlicher Unsicherheiten.

Ethereum zeigt neue Stärke

Ethereum zeigt nach einer längeren Durststrecke erneut Stärke. Der Kurs ist in den letzten Stunden auf über 1.700 Dollar gestiegen und könnte damit bald wieder die psychologisch wichtige Marke von 2.000 Dollar erreichen. Mit einem Anstieg von mehr als 7% übertrifft Ethereum heute die Performance von Bitcoin, das um etwas mehr als 4% zulegen konnte.

Trotz Kritik an veralteter Technik beweist Ethereum seine Innovationskraft. Gründer Vitalik Buterin hat kürzlich eine Umstellung der Ethereum Virtual Machine (EVM) auf den effizienteren RISC-V-Standard vorgeschlagen - ein Upgrade, das die Blockchain zukunftsfähig machen soll. Sollte es dazu kommen, könnte Ethereum deutlich höhere Kursziele erreichen als bisher von Analysten angenommen. Langfristig sind sich viele Experten einig, dass Ethereum auch ein neues Allzeithoch erreichen wird.

Solaxy: Die Layer-2-Lösung für Solana im Presale

Während Ethereum sich langsam aber sicher zurückkämpft, explodiert die Nachfrage bei Solaxy. Das Projekt bringt die erste Layer-2-Lösung für Solana an den Start - eine Entwicklung, die die Skalierungsprobleme von Solana nachhaltig lösen könnte. Solaxy verspricht deutlich mehr Stabilität und weniger Transaktionsabbrüche für das Solana-Ökosystem.

Der $SOLX-Token, der im Zentrum der Layer-2-Lösung von Solaxy steht, ist aktuell noch im Vorverkauf erhältlich. Bereits jetzt wurden über 31 Millionen Dollar investiert, noch bevor der neue Coin an den Kryptobörsen gehandelt wird. Mit Blick auf den Erfolg anderer Layer-2-Projekte wie Arbitrum, die auf Ethereum bereits Milliardenbewertungen erreicht haben, könnten frühe Investoren bei Solaxy mit Gewinnen von über 1.000% rechnen, sollte sich die Technologie nach dem Launch durchsetzen.

