Barrick Gold trennt sich von Alaskan-Projekt und prüft Verkauf der letzten kanadischen Mine. Strategische Neuausrichtung stärkt Bilanz und Aktionärsrenditen.

Barrick Gold steigt aus Alaskan-Projekt aus

Der Goldkonzern Barrick Gold hat heute seine 50%-Beteiligung am Donlin-Gold-Projekt in Alaska verkauft. Die Käufer sind Tochtergesellschaften von Paulson Advisers LLC und NOVAGOLD Resources Inc. Das Geschäft umfasst eine Milliarde US-Dollar in bar.

Mit diesem Schritt verfolgt das Unternehmen konsequent seine Strategie: Fokus auf erstklassige Assets mit langer Lebensdauer. Die Erlöse sollen die Bilanz stärken und Aktionärsrenditen unterstützen. Barrick beendet damit komplett sein Engagement im seit 2007 laufenden Alaskan-Projekt.

Letzte kanadische Mine steht zum Verkauf

Gleichzeitig prüft Barrick Gold den Verkauf seiner Hemlo-Goldmine in Ontario. Es handelt sich um die letzte aktive Mine des Konzerns in Kanada. Die CIBC wurde mit dem möglichen Verkauf beauftragt.

Was bedeutet das für das Unternehmen? Bei Abschluss würde Barrick komplett aus dem kanadischen Bergbau aussteigen - jenem Land, in dem der Konzern einst gegründet wurde. Die Hemlo-Mine trug im letzten Jahr etwa 3,5 Prozent zur gesamten Goldförderung bei.

Portfoliostrategie zeigt Wirkung

Diese Schritte sind Teil einer umfassenden Optimierungsstrategie im Goldsektor. Barrick hat bereits zuvor versucht, seine Tongon-Mine in der Elfenbeinküste zu verkaufen, allerdings bisher ohne Erfolg. Der Fokus liegt klar auf den 13 Gold- und drei Kupferminen in 18 Ländern, die das Unternehmen selbst betreibt.

