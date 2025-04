Die Deutsche Bank setzt ihr Aktienrückkaufprogramm fort und bereitet sich auf Quartalszahlen vor. Kann die positive Entwicklung anhalten?

Rückkaufprogramm läuft auf Hochtouren

Die Deutsche Bank bleibt ihrem Aktienrückkaufprogramm treu. Zwischen dem 14. und 17. April kaufte das Geldhaus weitere 874.696 eigene Titel zurück - ein klares Signal an die Märkte. Seit Programmbeginn Anfang April summiert sich das Volumen bereits auf stolze 3,9 Millionen Aktien.

Wichtige Fakten zum Rückkauf:

Gesamtbudget: 750 Millionen Euro

Durchschnittlicher Kaufpreis der letzten Tranche: 21,28 €

Aktie liegt aktuell 9% unter dem 52-Wochen-Hoch

Quartalszahlen als nächster Katalysator?

Am kommenden Dienstag stehen die Q1-Zahlen an - und die Erwartungen sind hoch. Kann die Deutsche Bank die positive Dynamik der letzten Monate fortsetzen? Die Anzeichen stehen gut:

Investmentbanking als möglicher Treiber

Hohe Marktvolatilität könnte Handelsergebnisse beflügelt haben

Nettogewinn soll deutlich über Vorjahresniveau liegen

Mit einem Plus von 38% in den letzten zwölf Monaten zeigt die Aktie bereits, was die Märkte von der Bank halten. Doch wie nachhaltig ist dieser Aufwärtstrend wirklich? Die Antwort könnte die Quartalsbilanz liefern.

Krypto-Comeback in Sicht?

Gerüchte über ein mögliches Wiederengagement im US-Kryptomarkt sorgen für zusätzlichen Gesprächsstoff. Nach dem Rückzug in der FTX-Krise prüft die Bank offenbar eine Rückkehr in das umstrittene Segment. Ein mutiger Schritt - oder ein überfälliges Bekenntnis zur Digitalisierung?

Die Aktie notiert aktuell mit einem RSI von 63,6 im oberen Bereich - zeigt aber noch Luft nach oben zum 52-Wochen-Hoch von 23,39 €. Die kommende Woche wird zeigen, ob die Deutsche Bank ihren Höhenflug fortsetzen kann.

