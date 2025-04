Microsofts Aktie fällt auf 52-Wochen-Tief, während Investoren den anstehenden Quartalsbericht und die KI-Strategie des Konzerns kritisch bewerten.

Die Microsoft-Aktie setzt ihre Talfahrt unvermindert fort. Heute sackte der Titel um 0,59 Prozent auf 321,25 Euro ab - ein neues 52-Wochen-Tief. Damit hat der Tech-Riese seit Jahresbeginn bereits über 21 Prozent an Wert verloren.

Tech-Sektor unter Druck

Was treibt den anhaltenden Verkaufsdruck? Die Märkte zeigen sich insgesamt skeptisch gegenüber dem Technologiesektor. Besondere Nervosität herrscht vor dem am 30. April anstehenden Quartalsbericht. Investoren fragen sich: Kann Microsoft die hohen Erwartungen an die Monetarisierung von KI und die Performance der Cloud-Sparte erfüllen?

Technisch betrachtet sieht es düster aus: Der Kurs liegt deutlich unter den wichtigen Durchschnittswerten - 11,21 Prozent unter dem 50-Tage- und sogar 17,13 Prozent unter dem 200-Tage-Durchschnitt.

KI-Partnerschaft sorgt für Unruhe

Besonderes Augenmerk liegt auf der Partnerschaft mit OpenAI. Deren jüngste Übernahmepläne haben heute zusätzliche Verunsicherung ausgelöst. Die Frage steht im Raum: Könnten unabhängige Initiativen von OpenAI Microsofts eigene KI-Strategie untergraben?

Gleichzeitig mehren sich Hinweise, dass der Konzern sein massives Rechenzentrums-Wachstum möglicherweise drosselt. Eine Anpassung an die aktuelle Nachfrage? Der anstehende Bericht wird hier Klarheit bringen müssen - insbesondere zu den Schlüsselbereichen Azure-Cloud und KI-Integration.

