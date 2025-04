Wheaton Precious Metals erreicht neues 52-Wochen-Hoch nach positiven Analystenbewertungen und vor Quartalszahlen. Die Aktie zeigt eine starke Aufwärtsdynamik.

Die Aktie von Wheaton Precious Metals steuert auf ein neues Rekordhoch zu - befeuert durch positive Signale von der Analystenseite. Gestern kletterte der Titel auf ein 52-Wochen-Hoch von 74,46 Euro, bevor er bei 73,18 Euro schloss.

Analysten feuern Rally an

Stifel Nicolaus hat sein Kursziel kürzlich auf 141 Kanadische Dollar angehoben. Noch deutlicher positionierte sich BMO Capital Markets, die das Papier vor einer Woche auf "Strong Buy" hochstuften. Diese Einschätzungen treiben die Nachfrage spürbar an.

Spannung vor Quartalszahlen

Am 8. Mai nach Börsenschluss stehen die Q1-Zahlen 2025 an. Die anschließende Telefonkonferenz am Folgetag dürfte für weitere Kursimpulse sorgen. Interessierte können die Präsentation live verfolgen oder später in der Mediathek des Unternehmens abrufen.

Technisch zeigt sich der Titel robust: Mit einem Plus von 29% seit Jahresanfang und 49% im Jahresvergleich bleibt die Aufwärtsdynamik intakt. Der Abstand zum 200-Tage-Durchschnitt von 23% unterstreicht die anhaltende Hausse.

