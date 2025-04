HEILBRONN (dpa-AFX) - "Heilbronner Stimme" zu IWF-Prognose:

"Der IWF hat seine Wachstumsprognosen für alle relevanten Länder deutlich gesenkt. Weltweit wird es demnach in diesem Jahr nur ein Wachstum von 2,8 Prozent geben statt wie bisher erwartet 3,3 Prozent. Und die USA als Verursacher der Misere müssen sich laut IWF in diesem und im nächsten Jahr mit einem schwachen Plus zufrieden geben. Und das bei wieder steigender Inflation auf breiter Front. Eine kleine Hoffnung bleibt. Wenn Trump sich bei den Zöllen offen für Verhandlungslösungen zeigt, könnte ein globaler Handelskrieg noch vermieden werden, bei dem es nur Verlierer gibt."/DP/jha