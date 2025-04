FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Kirche/politischen Themen:

"(...) Das Problem ist nicht, dass sich die Kirchen zu aktuellen politischen Fragen äußern, sondern was sie zu sagen haben - und wozu sie schweigen. Und hier fällt in der Tat auf, dass oft eher zeitgeistig-flache Stellungnahmen abgesondert werden: politische Reflexe statt theologischer Tiefgang. Gottes Wort hört man kaum heraus. Doch genau das wäre bitte nötig im Angesicht von Krieg, Flucht und Seuchen. Viele Geistliche leisten genau das - in weitgehend leeren Gemäuern, zu Hause, im Krankenhaus, im Gefängnis oder an der Front. Im Stillen und ohne Verstärker. Das ist Kirche. Sie muss sich äußern. Sie wird aber nicht als eine weitere politische Lobbygruppe Bestand haben - sondern nur durch Besinnung auf ihre eigentliche Aufgabe."/DP/jha