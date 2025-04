NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Vermächtnis des Papstes:

"Kaum ein Politiker würdigte nach dem Tod des 88-Jährigen nicht dessen Einsatz für die Schwachen, für die Flüchtlinge (...), für die Armen. Sehr viel Lob also für exakt jene Einmischung in die Politik, die Julia Klöckner und vor ein paar Wochen auch Markus Söder auf dem CSU-Parteitag in Nürnberg sich ziemlich eindeutig verbeten hatten. Beide dürften auf Applaus vieler gehofft haben, die sich eine bequemere Kirche wünschen. (...) Dass Klöckner nun auch die Kirche als NGO bezeichnet, ist kaum Zufall - auch wenn man über manche Wortmeldungen der Kirche streiten kann."/DP/jha