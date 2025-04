KAUF-ALARM: 333 % KURSCHANCE!!! Hier fliegt bald der Deckel weg! Sofort KAUFEN!

Anzeige / Werbung

Silber bleibt auch in diesem Jahr ein Asset mit außergewöhnlichem Kurs-Potenzial. Das Untermauern Berechnungen des Silver Institute, die ein Defizit von 149 Millionen Unzen prognostizieren.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

damit ist das fünfte Jahr in Folge angebrochen, in dem weltweit mehr Silber gebraucht als hergestellt wird. Das alles wundert nicht, schaut man auf die Doppelrolle, die Silber als unverzichtbares Industriemetall und als "Sicherer Hafen"-Investment spielt. Allein im vergangenen Jahr 2024 lag die industrielle Nachfrage nach dem Edelmetall erstmals bei über 700 Millionen Unzen, ein Plus von 7 % und zudem ein historischer Höhepunkt.

Noch genauer betrachtet, sind es vor allem Technologien aus dem Bereich Erneuerbare Energien, die extrem hungrig nach Silber sind. Bereits heute verbraucht beispielsweise die Photovoltaik-Branche fast genau ein Fünftel der globalen Silberproduktion. Im Jahr 2030 soll dieser Anteil auf über 30 % ansteigen. Hinzu kommt, dass Photovoltaik-Technologien der neuen und nächsten Generation massiv mehr Silber benötigen werden, und zwar zwischen 20 % und 120 % mehr.

Wenn wir dazu noch die Rolle von Silber als "sicheren Hafen" nehmen (quasi nur eine Anlegestelle von Gold entfernt), können wir mit Blick auf die anhaltenden geopolitischen Verwerfungen davon ausgehen, dass sich noch mehr Investoren noch mehr Silber-Unzen ins Depot packen werden, was letztlich auch den Silberpreis weiter antreiben wird.

Quelle: The Silver Institute, Dezember 2024

Auswirkungen ausgewählter geopolitischer Ereignisse auf die Silber- und Goldpreise!

Keine Überraschung also, dass Marktbeobachter den Silberpreis schon bald bei der rekordverdächtigen Marke von zunächst 35,- USD pro Unze sehen, mit noch weiterhin viel Luft nach oben im kommenden Jahr, wo sie einen Preis von mindestens 38,- USD/Unze erwarten. Bedenkt man dazu, dass parallel zur rasant steigenden Nachfrage viele Minen bereits mit sinkenden Erzgehalten und hohen Produktionskosten kämpfen, werden angehende Silberproduzenten wie der Senkrechtstarter Summa Silver (WKN: A2P4EE) umso attraktiver, um das volle Aufwärtspotenzial dieser Entwicklung zu einem niedrigen Einstiegspreis voll mitzunehmen.

Summa Silver, der dynamische "Power'-Player mit Hochpotenzial-Projekten in Nevada und New Mexiko!

Mit seinen Ausnahme-Assets "Hughes' im - wie könnte es anders sein - "Silver State'-Bundesstaat Nevada, und "Mogollon' in New Mexiko, das praktisch nur einen Claim-Wurf weit entfernt von "Hughes' liegt, hat sich Summa Silver (WKN: A2P4EE) der Exploration und Entwicklung von zwei Projekten mit außergewöhnlichem Unzen-Potenzial verschrieben.

Quelle: Summa Silver

Welche Power beide in sich tragen, hat die erste Mineralressourcenschätzung für beide Claims eindrucksvoll unterstrichen.

So sitzt "Hughes' auf "angezeigten'-Ressourcen von geschätzten 10,47 Millionen Unzen Silberäquivalent (AgÄq), was 5,94 Millionen Unzen Silber und 0,05 Millionen Unzen Gold entspricht. Das alles wohlgemerkt bei phänomenalen Gehalten von 332 g/t AgÄq (188,0 g/t Ag und 1,59 g/t Au). Die "abgeleiteten'-Ressourcen wiederum belaufen sich auf sensationelle 32,91 Millionen Unzen AgÄq (etwa 16,2 Millionen Unzen Ag und 0,19 Millionen Unzen Au) mit herausragenden 421 g/t AgÄq (etwa 202,7 g/t Ag und 2,38 g/t Au).

Quelle: Summa Silver

Selbst in den "Tailings' finden sich noch fette 2,74 Millionen Unzen AgÄq (1,79 Millionen Unzen Ag und 0,011 Millionen Unzen Au) mit großartigen 68 g/t AgÄq (44,0 g/t Ag und 0,26 g/t Au) in der "abgeleiteten'-Kategorie.

Quelle: Summa Silver

"Mogollon' wiederum blickt auf mächtige "abgeleitete'-Ressourcen von 32,08 Millionen Unzen AgÄq (12,12 Millionen Unzen Ag und 0,24 Millionen Unzen Au) mit fantastischen 367 g/t AgÄq.

Quelle: Summa Silver

Zwei bombastisch hochgradige Steckbriefe also, deren Lesart eigentlich nur "Jetzt die Aktie kaufen!"lauten kann. Das sieht auch Stuart McDougall so.

Summa Silver schlägt gewaltig zu!

Gold-Potenzial von 1 Millionen Unzen als MEGA-Gamechanger!

Was für ein Coup! Summa Silver (WKN: A2P4EE) hat sich ein Goldprojekt gesichert, das für mächtig Furore sorgen sollte! 1 Million Unzen Gold-Potenzial - und das in einem historischen Hochgrad-Distrikt in Nevada! Das "Kennedy'-Project erstreckt sich über satte 809 Hektar und umfasst gleich 99 hochinteressante Claims, die komplett lizenzfrei sind - ein seltener Jackpot in der hart umkämpften Welt der Rohstoffexploration. Hier wurde bereits vor über 100 Jahren Gold mit beeindruckenden Gehalten von 15 g/t Gold und 311 g/t Silber abgebaut - doch das ist nur die Spitze des Eisbergs!

Quelle: Summa Silver

Moderne Exploration hat hier noch nicht stattgefunden, und das macht die Sache umso spannender. Mit 22 km nachverfolgten Adern und bisher unerforschter Tiefenmineralisierung könnte Summa Silver (WKN: A2P4EE) auf ein echtes Monster-Vorkommen gestoßen sein! CEO Galen McNamara zeigt sich euphorisch und betont, dass genau solche historischen Gebiete schon mehrfach zu bedeutenden Neuentdeckungen in Nevada geführt haben. Die Weichen für den nächsten Explorationsknaller sind definitiv gestellt!

Kursziel 1,30 CAD!

Eine gewaltige +333 % Chance die Sie nicht verpassen sollten!

Die Research Capital Corporation hat sich Summa Silver (WKN: A2P4EE) genauer angeschaut und eine glasklare Kaufempfehlung vergeben! Die Faktenlage spricht laut Analyst Stuart McDougall Bände, das ein ambitioniertes Kursziel von unglaublichen 1,30 CAD pro Aktie rechtfertigt, wobei die Aktie aktuell bei nur rund 0,3 CAD notiert, woraus sich eine Mini-Marktkapitalisierung von nur rund 36,6 Mio. CAD bzw. rund 23,7 Mio. EUR errechnet.

Quelle: Summa Silver

Das bedeutet für Investoren, dass hier eine spektakuläre Kurschance von gut +333 % winkt, die nach der jüngst präsentierten Ressourcenschätzung sogar noch weiter steigen sollte! Analyst Stuart McDougall unterstreicht sein Kursziel mit den erstklassigen Projekten in besten Jurisdiktionen und einem Management, dass genau wisse, was man tue. Summa Silver (WKN: A2P4EE) biete Anlegern eine einzigartige Gelegenheit, sich frühzeitig an einem potenziellen Vervielfacher zu beteiligen.

Das gilt umso mehr, als "Hughes' im gehaltvollen "Tonopah Mining District' liegt. Hier wurden zwischen 1900 und 1947 mehr als fünf Millionen Tonnen Erz, vor allem in Form von Silber und Gold, und in geringeren Mengen auch in Form von Kupfer und Blei, zutage gefördert. Heute würde dies einem Marktwert von über eine Milliarde Dollar entsprechen.

So sensationell viel, so sensationell Summa Silver (WKN: A2P4EE), vor allem, wenn man bedenkt, dass die Rückgewinnungsraten in beiden Projekten rekordverdächtig hoch sind, nämlich unglaubliche 90 % bei Silber und 97 % bei Gold für "Hughes' und noch grandiosere 97 % bei Silber und 98 % für "Mogollon'. Anders gesagt, sind diese perfekten Werte ein Blankocheck für langfristige Investitionsrenditen für Summa Silver (WKN: A2P4EE) und damit auch für alle, die sich jetzt Aktien dieses Überfliegers sichern.

Mit Effizienz der Extraklasse und kontinuierlicher Wachstumsstrategie unaufhaltsam in Richtung Silber-Königsklasse!

Überall weisen die Zeichen bei "Hughes' und "Mogollon' auf weiteres Mega-Wachstum hin. So sind die mineralisierten Zonen bei "Hughes' weiterhin für eine Erweiterung offen.

Quelle: Summa Silver

Denn "Hughes' umfasst die größtenteils unerforschte 4 km lange östliche Erweiterung des ultra-produktiven Bergbaudistrikts "Tonopah', der entlang seiner ursprünglichen 4 km abgebauten Streichlänge insgesamt fette 175 Millionen Unzen Silber und 1,86 Millionen Unzen Gold mit phänomenalen 679 g/t Ag bzw. 7,3 g/t Au produziert hat.

Umso gespannter dürfen wir auf weitere Ergebnisse vor allem der laufenden "Step-Out'-Bohrungen auf "Hughes' sein. Denn dieses vollständig finanzierte Bohrprogramm soll sowohl die bekannten mineralisierten Zonen erweitern als auch neue Adern in der östlichen Ausdehnung des gehaltvollen Bergbaudistrikts "Tonopah' erkunden.

"Mogollon' verfügt ebenso über mächtiges zusätzliches Aufwärtspotenzial. Auch hier sind nämlich die mineralisierten Zonen weiterhin für eine Erweiterung offen. So deckt die Schätzung der Ressourcen gerade einmal 2,4 der insgesamt 77 km der bekannten Adern ab. Ein Großteil von ihnen wurde bisher noch nicht mit modernen Methoden erkundet.

Was Summa Silvers (WKN: A2P4EE) Strategie im Allgemeinen und seine Power-Projekte im Speziellen weiterhin auszeichnet, ist der konzentrierte Fokus auf Edelmetalle. Denn die Mineralressourcenschätzungen bestehen ausschließlich aus Silber und Gold und enthalten keine Basismetalle. Hinzu kommt, dass Summa (WKN: A2P4EE) seine hochgradigen Entdeckungen mit sehr günstigen Kosten gemacht hat, nämlich gerade einmal durchschnittlich 0,29 USD pro Unze Silberäquivalent verglichen zu im Schnitt 915.291 Unzen Silberäquivalent, die jedes einzelne Bohrloch dem üppigen Mineralieninventar des Silbermarkt-Senkrechtstarters hinzugefügt hat.

Fazit: Jetzt zugreifen und Cash-Hebel für sich arbeiten lassen!

Summa Silver (WKN: A2P4EE) kann also gar nicht anders als auf jeden Aktien-Einkaufszettel gepackt werden, und zwar am besten ganz oben. Denn mit "Hughes' und "Mogollon' besitzt es zwei hochgradige Silbervorkommen in den USA, die dort sehr selten und damit extrem gefragt sind. Zusammen mit dem außergewöhnlichen Wachstumspotenzial und gepaart mit dem steigenden Bedarf an Silber, sind solche Projekte und die Unternehmen, die sie entwickeln, Gold bzw. vielmehr Silber und für Investoren damit pures fettes Cash wert - vor allem dann, wenn der Aktienkurs derzeit noch nicht ansatzweise nicht das volle Potenzial widerspiegelt und sich damit eine einzigartige Einstiegschance mit enormem Hebel ergibt.

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments,

Ihr

Jörg Schulte

Quellen: Summa Silver, WallstreetOnline.de, https://www.globenewswire.com/news-release/2025/01/29/3017451/0/en/Global-Silver-Market-Forecast-to-Remain-in-a-Sizeable-Deficit-in-2025.html, https://nai500.com/blog/2025/01/bullish-on-silver-prices-but-not-for-its-precious-metal-identity/, https://nai500.com/blog/2025/01/bullish-on-silver-prices-but-not-for-its-precious-metal-identity/

