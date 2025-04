DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 23. April

=== *** 00:01 DE/Bundesfinanzministerium, Monatsbericht April mit Steuereinnahmen März, Berlin *** 07:00 FR/Essilor-Luxottica SA, Umsatz 1Q 07:20 SE/Volvo AB, Ergebnis 1Q *** 07:30 FR/Danone SA, Umsatz 1Q *** 08:00 GB/Reckitt Benckiser Group plc, Trading Update 1Q 09:00 NL/Just Eat Takeaway.com NV, Trading Update 1Q *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) April PROGNOSE: 47,6 zuvor: 47,9 *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) April PROGNOSE: 48,1 zuvor: 48,5 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. zuvor: 48,0 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) April PROGNOSE: 50,3 zuvor: 50,9 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 51,0 zuvor: 51,3 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) April PROGNOSE: 47,6 zuvor: 48,3 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) April PROGNOSE: 50,5 zuvor: 51,0 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) April PROGNOSE: 47,5 zuvor: 48,6 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 50,4 zuvor: 50,9 *** 10:00 EU/EZB Wage Tracker *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) April PROGNOSE: 51,6 zuvor: 52,5 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) April PROGNOSE: 44,2 zuvor: 44,9 *** 11:00 EU/Handelsbilanz Februar 11:30 DE/Auktion Bundesanleihen mit Laufzeit Februar 2035 (Volumen 4 Mrd EUR) *** 12:30 US/AT&T Inc, Ergebnis 1Q 12:30 US/GE Vernova Inc, Ergebnis 1Q *** 13:00 US/Philip Morris International Inc, Ergebnis 1Q *** 13:30 US/Boeing Co, Ergebnis 1Q *** 15:00 US/IWF, Fiscal Monitor 15:30 US/Fed-St. Louis-Präsident Musalem und Fed Governor Waller, nehmen am Fed Listens Event teil *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) April PROGNOSE: 52,8 zuvor: 54,4 *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) April PROGNOSE: 49,5 zuvor: 50,2 *** 16:00 US/Neubauverkäufe März PROGNOSE: +1,3% gg Vm zuvor: +1,8% gg Vm *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) Vorwoche *** 17:45 FR/Kering SA, Ergebnis 1Q *** 18:00 US/EZB-Ratsmitglied Knot, Rede bei Konferenz des Peterson Institute *** 20:00 US/Fed, Beige Book *** 21:15 US/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel bei IWF-Frühjahrstagung *** 21:45 US/EZB-Direktor Cipollone, Teilnahme an Panel bei IWF-Frühjahrstagung *** 22:00 US/International Business Machines Corp (IBM), Ergebnis 1Q 22:01 US/Texas Instruments Inc, Ergebnis 1Q - CN/BYD Co Ltd, Ergebnis 1Q ===

