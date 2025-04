Hamburg (ots) -Madeleine Darya Alizadeh, im Internet besser bekannt als "dariadaria", Unternehmerin und Content Creatorin, spricht in der aktuellen Folge des N-JOY-Podcasts "Deutschland3000 - 'ne gute Stunde mit Eva Schulz" offen über persönliche und gesellschaftliche Herausforderungen. Alizadeh gewährt dabei nicht nur Einblicke in ihr Berufsleben als Gründerin eines nachhaltigen Modelabels, sondern auch in ihre persönliche Entscheidung, keine Kinder zu bekommen sowie ihre Erfahrungen mit gesellschaftlicher Kritik.Über Lebensentscheidungen und gesellschaftliche ErwartungenIm Gespräch mit Eva Schulz thematisiert Alizadeh ihre Entscheidung, kinderlos zu bleiben, und die gesellschaftlichen Reaktionen darauf. "Ich sage immer: Die Entscheidung, keine Kinder zu haben, ist genauso tiefgreifend und komplex wie die, welche zu bekommen. Beides sind irreversible Entscheidungen", erklärt sie. Trotz des offenen Umgangs mit diesem Thema habe Alizadeh noch nie so viel Kritik erhalten: "Ich habe schon über sehr kontroverse Themen gesprochen - von veganer Hundeernährung bis hin zu Schwangerschaftsabbrüchen. Aber bei keinem habe ich so viel Hass und so viele Hassbotschaften bekommen wie bei diesem." Dennoch hält sie an ihrer Entscheidung fest: "Es gibt so viele Lebensmodelle und Möglichkeiten, wie Familie aussehen kann - und das ist nicht unbedingt Mutter-Vater-Kind."Politische Diskussionen zwischen persönlichen Befindlichkeiten und FaktenAlizadeh zeigt sich im Gespräch mit Eva Schulz besorgt über die Entwicklung des politischen Diskurses. Sie kritisiert, dass häufig persönliche Befindlichkeiten im Vordergrund stünden und nicht der sachliche Austausch: "Ich glaube, die Lösung ist für viele: einfache Antworten auf komplexe Probleme. Aber die gibt es nicht." Sie plädiert dafür, sich wieder stärker auf Fakten und Argumente zu stützen. "Die große Gefahr, die ich sehe, ist, dass der Diskurs zur Clownshow und zum Zirkus wird."Eva Schulz gelingt es, neue Facetten von Madeleine Darya Alizadeh sichtbar zu machen. Ob es um ihre Kritik an vereinfachten politischen Antworten geht, ihre Perspektive auf das Thema Kinderlosigkeit oder um ihre Erfahrungen in der nachhaltigen Modewelt - das Gespräch zeigt eine "dariadaria", die authentisch, reflektiert und meinungsstark ist.Die Podcast-Folge mit Madeleine Darya Alizadeh ("dariadaria") ist ab sofort in der ARD Audiothek und auf weiteren Podcast-Plattformen verfügbar.In "Deutschland 3000" trifft Eva Schulz alle 14 Tage interessante Persönlichkeiten "irgendwo zwischen Pop und Politik".Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/6017816