++ US-Präsident Trump bei "Beerdigungsdiplomatie" in Rom ++ Automesse Shanghai: Wo der Ton angegeben wird ++ Brüssel: Kommission will empfindliche Geldstrafen gegen US-Technologiekonzerne Apple und Meta verhängen ++ INSA: AfD erreicht erstmals einen bundesweiten Zustimmungswert von 25 Prozent ++ CDU/CSU und SPD wollen immer weitgehenderen Zugriff auf das Eigentum der Bürger ++ The "Economist" warnt D ...

