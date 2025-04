DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

KONJUNKTURPROGNOSE - Die scheidende Bundesregierung senkt ihre Konjunkturprognose. 2025 erwartet sie nur noch ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von null Prozent. Das erfuhr das Handelsblatt aus Regierungskreisen. Im Januar war die Regierung noch von 0,3 Prozent ausgegangen. Zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik würde die deutsche Wirtschaft damit drei Jahre in Folge nicht wachsen. Neue Dynamik will auch danach nicht recht aufkommen. Für 2026 rechnet die Bundesregierung mit einem Wachstum "um ein Prozent", hieß es in Regierungskreisen. Im Januar hatte die Bundesregierung noch ein Wachstum von 1,1 Prozent für das kommende Jahr erwartet. (Handelsblatt)

MITTELSTAND - Der Stellenabbau im Mittelstand nimmt Fahrt auf und weitet sich aus. Im März lag die Beschäftigung der kleinen und mittleren Unternehmen um 0,7 Prozent niedriger als vor einem Jahr. Das geht aus dem Datev-Mittelstandsindex hervor, den die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) exklusiv veröffentlicht. Damit hat der Stellenabbau, der im Mittelstand im September des vergangenen Jahres begonnen hatte, sich zuletzt beschleunigt. Die Entwicklung ist von Bedeutung, weil die kleinen und mittleren Unternehmen rund 55 Prozent der Beschäftigten in Deutschland stellen. (FAZ)

CHINA - Chinas Staatsführung will die vor vier Jahren verhängten Sanktionen gegen aktuelle und ehemalige Mitglieder des Europäischen Parlaments aufheben. Nach Recherchen der Süddeutschen Zeitung stehen entsprechende Gespräche von Parlamentspräsidentin Roberta Metsola mit chinesischen Diplomaten kurz vor dem Abschluss. Ein Sprecher Metsolas bestätigte die Informationen auf Anfrage. Man spreche weiter mit den chinesischen Behörden und befände sich "in der Endphase", sagte ein Sprecher Metsolas. "Dem EU-Parlament war es immer wichtig, die Sanktionen aufzuheben und die Beziehungen zu China wieder aufzunehmen." (Süddeutsche Zeitung)

