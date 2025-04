BYD Electronic verzeichnet Kursgewinn bei hoher Volatilität. Technische Indikatoren und ein großer Blocktrade werfen Fragen auf. Quartalszahlen stehen bevor.

Gestern legte die BYD Electronic Aktie um 2,81% zu - ein Lichtblick inmitten eines kurzfristigen Abwärtstrends. Der Handel war geprägt von erhöhter Volatilität und einem Umsatz von 15 Millionen Aktien, deutlich mehr als am Vortag.

Technisches Chaos

Die jüngste Erholung ändert wenig am größeren Bild: In den letzten 30 Tagen verlor der Titel satte 32,88%. Zwar gab es in 6 der letzten 10 Handelstage Aufwärtsbewegungen, doch insgesamt dominiert die Talfahrt.

Technische Indikatoren senden widersprüchliche Signale. Während kurzfristige gleitende Durchschnitte auf Kaufsignale deuten, bleibt das langfristige Bild düster. Der RSI von 70,7 zeigt bereits überkaufte Bedingungen - ist eine Korrektur fällig?

Blocktrade und Quartalszahlen im Fokus

Ein bearischer Blocktrade von 567.500 Aktien zu HK$32,95 kurz vor Handelsschluss wirft Fragen auf. Wer positioniert sich hier gegen den aktuellen Aufwärtstrend?

Am Freitag steht die Vorlage der ungeprüften Quartalszahlen auf der Agenda. Wird das Management Überraschungen parat haben? Die Märkte sind in Warteposition - zwischen kurzfristiger Erholung und anhaltenden Zweifeln.

