Strategische Rückkäufe laufen weiter

Bilfinger setzt sein Aktienrückkaufprogramm konsequent fort. Zwischen dem 14. und 17. April erwarb das Unternehmen weitere 12.545 eigene Aktien. Seit Programmbeginn im Januar wurden bereits 261.253 Papiere zurückgekauft - ein klares Signal des Managements an den Markt.

Reduzierte Streubesitzmenge erhöht den Gewinn pro Aktie

erhöht den Gewinn pro Aktie Kursstützende Wirkung durch kontinuierliche Nachfrage

durch kontinuierliche Nachfrage Vertrauensbeweis in die eigene Unternehmensentwicklung

BlackRock überschreitet Meldeschwelle

Der Vermögensgigant baute seine Position am 14. April aus und hält nun direkt 3,15% der Stimmrechte. Inklusive derivativer Instrumente summiert sich die Exposure auf 3,46%. Ein klares Votum des weltgrößten Asset Managers für den Industriedienstleister.

Morgan Stanley und J.P. Morgan ziehen nach

Die Investmentbanken stockten ihre Anteile Anfang April ebenfalls auf:

Morgan Stanley über 4,9%

J.P. Morgan über 5%

Diese institutionellen Zukäufe zeigen: Die großen Player wittern Potenzial. Der Titel notiert zwar 4,66% unter seinem 52-Wochen-Hoch von 74 Euro, liegt aber satte 66,59% über dem Jahrestief. Seit Jahresanfang legte die Aktie beeindruckende 52,38% zu - trotz aktueller RSI-Kennzahl von 44, die auf moderates Momentum hindeutet.

Hauptversammlung könnte spannend werden

Mit dem gestrigen Stichtag für die Teilnahme an der virtuellen HV am 14. Mai rücken die frisch aufgestockten Großpositionen ins Blickfeld. Wird sich die erhöhte institutionelle Präsenz in der Beschlussfassung niederschlagen? Die jüngsten Investorenentscheidungen deuten jedenfalls auf spannende Zeiten hin.

