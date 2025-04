DJ Trump: Bei China-Abkommen dürften Zölle "erheblich" sinken

Von Matt Peterson, Janet H. Cho und Liz Moyer

DOW JONES--US-Präsident Donald Trump scheint seine Haltung im Handelskrieg mit China zu lockern. Er sagte, die von den USA auferlegten Zölle von 145 Prozent auf importierte Waren aus China würden "erheblich" sinken, sollten die beiden Seiten ein Abkommen ausgehandelt haben. Die Zölle "werden nicht annähernd so hoch sein", sagte Trump weiter in einer Fragerunde im Oval Office. "Sie werden erheblich sinken, aber sie werden nicht bei Null liegen." Trumps versöhnlicher Ton folgt auf Äußerungen von Finanzminister Scott Bessent am Dienstag. Bessent rechnet damit, dass die USA und China in "sehr naher Zukunft" mit einer Deeskalation ihrer Handelsstreitigkeiten beginnen werden.

