Shanghai (ots/PRNewswire) -Die strategische Partnerschaft umfasst die Bereiche Solar- und Windenergie und treibt den Übergang des Nahen Ostens zu grüner Energie voran.Shanghai Electric (https://www.shanghai-electric.com/group_en/) (SEHK:2727, SSE:601727) hat Anfang April gleich zwei wichtige Kooperationsvereinbarungen im Nahen Osten abgeschlossen: einen Vertrag über ein 2-Gigawatt-Photovoltaikprojekt mit Abu Dhabi Future Energy ("Masdar") in Saudi-Arabien und eine umfassende Vereinbarung zur Zusammenarbeit im Bereich Windenergie mit der Mawarid Group aus Oman. Die Vereinbarungen unterstützen die Initiativen "Vision 2030" von Saudi-Arabien und "Vision 2040" von Oman. Ihr Ziel ist es, die Energiewende im Nahen Osten durch Technologieexporte, lokale Fertigung und sektorübergreifende Zusammenarbeit voranzutreiben.Das in Zusammenarbeit mit Masdar entwickelte Sadawi-Photovoltaikprojekt mit einer Leistung von 2 Gigawatt ist das weltweit größte Solar-EPC-Projekt von Shanghai Electric. Auf einer Fläche von 40 Quadratkilometern erzeugt es jährlich mehr als sechs Milliarden Kilowattstunden Strom, deckt den Strombedarf von 700.000 Haushalten und senkt die CO2-Emissionen um drei Millionen Tonnen. Das Projekt nutzt moderne Photovoltaik-Technologie, um die vielen Sonnenstunden in Saudi-Arabien voll auszunutzen, und ist ein wichtiger Teil des nationalen Programms für erneuerbare Energien des Landes.In Oman arbeitet Shanghai Electric mit der Mawarid Group zusammen, um Windturbinen zu liefern, Technologie zu übertragen und Fabriken vor Ort zu planen. Ziel der Zusammenarbeit ist es, die natürlichen Ressourcen Omans zu nutzen, eine lokale Lieferkette aufzubauen und ein langfristiges Wirtschaftswachstum zu fördern."Das ist ein neuer Startpunkt für Shanghai Electric und Masdar, um eine umfassende Zusammenarbeit zu starten. Außerdem ist es ein wichtiger Meilenstein für Shanghai Electric, um sich im neuen Energiemarkt des Nahen Ostens weiter zu etablieren", sagte Wu Lei, Vorsitzender der Shanghai Electric Group. "Ich hoffe, dass beide Seiten gemeinsam ein Vorzeigeprojekt auf die Beine stellen und so mehr zur globalen Energiewende beitragen werden."Mohamed Jameel Al Ramahi, Geschäftsführer von Masdar, erklärte: "Masdar misst der Partnerschaft mit Shanghai Electric große Bedeutung bei und freut sich darauf, die Zusammenarbeit in den Bereichen Windenergie, Photovoltaik, Energiespeicherung und anderen Bereichen in Zukunft weiter zu vertiefen, um gemeinsam die Transformation der globalen Energiestruktur voranzutreiben."Salim Al Aufi, omanischer Minister für Energie und Mineralien, lobte die technologische Kompetenz und Innovation von Shanghai Electric im Bereich Windenergie. Er sagte, die omanische Regierung schätze die Partnerschaft mit Shanghai Electric und sehe die Unterzeichnung des Windkraftprojekts als eine Gelegenheit, die Zusammenarbeit auszubauen. Al Aufi bekräftigte die Bereitschaft der Regierung, die Zusammenarbeit in Bereichen wie Energiespeicherung, Wasserstoffenergie und Photovoltaik zu vertiefen, um gemeinsam die Transformation des Energiesektors in Oman voranzutreiben.Wu Lei erklärte: "Die zukunftsweisende Vision 2040 und die Strategie für grünen Wasserstoff der omanischen Regierung stehen im Einklang mit den strategischen Entwicklungszielen von Shanghai Electric. Wir möchten dieses Projekt als Gelegenheit nutzen, um fortschrittliche Technologien und hochwertige Produkte im Bereich der neuen Energien mit den Ressourcenvorteilen und dem Marktpotenzial Omans zu verbinden. Durch Technologielizenzierung und den Aufbau einer lokalisierten Lieferkette wollen wir die Umsetzung weiterer hochwertiger Projekte vorantreiben, zur Energiewende in Oman beitragen und dabei helfen, ein neues Kapitel in der Energiekooperation zwischen China und den arabischen Ländern aufzuschlagen."Die strategische Bedeutung und der industrielle Wert der Vereinbarungen sind enorm. Das Windkraftprojekt in Oman soll den Übergang des Landes von traditionellen Energiequellen zu diversifizierten sauberen Energien, darunter Wind und Wasserstoff, vorantreiben und gleichzeitig die technische Zusammenarbeit zwischen China und den arabischen Ländern vertiefen. Das Photovoltaikprojekt in Saudi-Arabien unterstützt direkt die Bemühungen des Königreichs, seine Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu verringern, zur wirtschaftlichen Diversifizierung beizutragen und eine Grundlage für die weitere Expansion von Shanghai Electric auf dem Solarenergiemarkt im Nahen Osten zu schaffen.Die duale Zusammenarbeit im Nahen Osten verdeutlicht den technologieorientierten, lokalisierten Ansatz von Shanghai Electric und festigt dessen Position als weltweit führender Anbieter von erneuerbaren Energien durch sein Fachwissen und seine Innovationskraft in den Bereichen Wind- und Solarenergie.Weitere Informationen finden Sie unter https://www.shanghai-electric.com/group_en/.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2346204/Shanghai_Electric_logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/shanghai-electric-geht-wichtige-partnerschaften-mit-masdar-und-mawarid-fur-projekte-im-bereich-erneuerbare-energien-ein-302435370.htmlPressekontakt:Jin Shen,+86(21)33261246,E-Mail: shenjin@shanghai-electric.comOriginal-Content von: Shanghai Electric, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136165/6017828