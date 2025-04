The following instruments on XETRA do have their last trading day on 23.04.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 23.04.2025ISIN NameUS413875AR63 L3HARRIS TECHNOLOG. 15/25DE000HLB30W6 LB.HESS.-THR.ZI.DI.04D/19EU000A1G0DE2 EFSF 15/25 MTNUSG8201JAC56 SINOP.G.O.D.15 15/25 REGSCH0255893122 HELVETIA VERS. 14-25XS2335966631 JPMORG.CHASE 21/26 FLRXS2158820477 EX.IMP.BK.K. 20/25 MTNXS2334361271 PHILIPPINEN 21/25XS2163320679 SODEXO 20/25LU2161837203 LUXEMBURG 20/25US172967JP75 CITIGROUP 15/25DE000NLB2JF3 NORDLB IS.S.1884DE000A161HQ1 NIEDERS.SCH.A.15/25 A584DE000HLB4793 LB.HESS.THR.CARRARA04ZE/2XS2471305867 BOC (LUX) 22/25 MTNXS2471127584 CHIN.G.W.VI 22/25XS2471135926 BOC (MO BR.) 22/25FLR MTNXS2493848449 EX.IMP.BK.K. 22/25 MTNXS2470956322 BK OF CH 22/25 MTNUS46647PDB94 JPMORG.CHASE 22/26 FLRUS135087N757 CANADA 22/25US46647PCZ71 JPMORG.CHASE 22/26 FLRDE000A383D26 KRED.F.WIED.24/34 MTNDE000A352EF6 KRED.F.WIED.24/34 MTNDE000HLB4751 LB.HESS.THR.CARRARA04ZC/2DE000HLB47L3 LB.HESS.THR.CARRARA04S/23DE000HLB4710 LB.HESS.THR.CARRARA04Z/23US13607LNF66 CIBC TOR 23/25DE000HLB47X8 LB.HESS.THR.CARRARA04A/23