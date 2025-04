Original-Research: Almonty Industries Inc. - von GBC AG

Almonty Industries Inc.



Unternehmen: Almonty Industries Inc.



Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 2,69 EUR

Kursziel auf Sicht von: 31.12.2025

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Matthias Greiffenberger, Cosmin Filker

Ein Schlüsselakteur für die Versorgung des Westens mit kritischen Rohstoffen

Almonty Industries Inc. bietet ein überzeugendes Investmentprofil als vertikal integrierter Produzent von Wolfram und Molybdän, zwei strategisch wichtigen Rohstoffen. Das Unternehmen ist hervorragend positioniert, um zu einer führenden, nicht-chinesischen Bezugsquelle für kritische Mineralien zu werden. Herzstück der Wachstumsstrategie ist die Sangdong-Mine in Südkorea, die zu einer der größten Wolframminen außerhalb Chinas avancieren soll. Almonty befindet sich damit in einer entscheidenden Transformationsphase, die im Einklang mit den globalen Bemühungen steht, widerstandsfähige und geopolitisch verlässliche Lieferketten aufzubauen.



Nach Jahren disziplinierter Investitionen und gezielter Projektübernahmen startet das Unternehmen nun mit einem klar definierten, mehrstufigen Entwicklungsfahrplan in die Produktionsphase. Allein die Sangdong-Mine dürfte die Cashflows von Almonty langfristig sichern - mit einer Lebensdauer von über 90 Jahren, hochwertigen Erzgehalten und Betriebskosten im globalen Niedrigkostenbereich. Durch den Aufbau einer eigenen Oxidverarbeitung sowie der geplanten Molybdän-Gewinnung rückt Almonty weiter in der Wertschöpfungskette vor und kann so von attraktiven Margen in technologie- und sicherheitsrelevanten Industrien profitieren.



Zusätzlich verfügt Almonty über eine stabile europäische Basis: Die Panasqueira-Mine in Portugal blickt auf über ein Jahrhundert ununterbrochene Produktion zurück und liefert verlässlich Cashflows. Weitere Projekte in Spanien - darunter die auf Haldenaufbereitung spezialisierte Los-Santos-Mine sowie das Entwicklungsprojekt Valtreixal - bieten kosteneffiziente Wachstumsmöglichkeiten und strategischen Spielraum zur Ausweitung der europäischen Produktion.



Mit der steigenden Bedeutung von Wolfram in Schlüsselindustrien wie Halbleitern, Luft- und Raumfahrt sowie Elektromobilität trifft Almonty exakt den Nerv der Zeit. Westliche Länder reduzieren zunehmend ihre Abhängigkeit von chinesischen Rohstoffen - in diesem Kontext positioniert sich Almonty als glaubwürdige, skalierbare und konfliktfreie Alternative mit starker Verankerung in stabilen Rechtsräumen, integriertem Betriebsmodell und umfangreicher Ressourcenbasis.



Wir starten die Coverage mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 4,20 CAD, was einem Upside-Potenzial von über 100 % gegenüber dem aktuellen Kurs von 2,06 CAD entspricht. Die Bewertung basiert auf dem erwarteten Gewinnsprung, sobald Sangdong Ende 2025 in Produktion geht - unterstützt durch margenstarke Beiträge aus der geplanten Oxidverarbeitung und den stetigen Cashflows der Panasqueira-Mine. Zusätzliche Werttreiber ergeben sich durch die mögliche Wiederaufnahme der Produktion in Los Santos sowie die Entwicklung von Valtreixal. Aus unserer Sicht ist Almonty hervorragend aufgestellt für Anleger, die langfristig von der geopolitisch getriebenen Neuausrichtung der Rohstoffversorgung profitieren möchten.

