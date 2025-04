US-Präsident Trump gelingt es einmal mehr, mit besänftigenden Worten in Richtung China und Notenbank die mediale Berichterstattung zu beherrschen und damit negative Nachrichten wie die Senkung der Wachstumsprognose durch den Internationalen Währungsfonds in den Hintergrund zu drängen.

Die Anleger in Frankfurt setzen jetzt auf eine erneute Kehrtwende in der amerikanischen Handelspolitik und zünden ein kleines Kursfeuerwerk im DAX. Wenn am Ende des Monats wieder mindestens 22.200 Punkte auf der Kurstafel stehen, könnten schon bald die Rekordkurse wieder angelaufen werden. Technisch bleibt der übergeordnete Aufwärtstrend auch nach dem Einbruch der Kurse im März intakt.

Ganz anders sieht die Situation an der Wall Street aus. Im S&P 500 liegt ein intakter Abwärtstrend seit Anfang des Jahres vor. Man könnte sagen, die Börsen bewerten Trumps Politik als Netto-negativ für US-Aktien. Der Umkehrschluss gilt auch: Internationale Investoren sehen durch Trump Vorteile in deutschen und europäischen Aktien.

Dennoch ist nun auch in New York eine gewisse Erholung möglich. Die Stimmung beginnt sich langsam von einem sehr negativen Niveau zu erholen. Der Eindruck, das Schlimmste könnte hinter dem Markt liegen, könnte sich durchsetzen und neue Käufer auf das Parkett locken. Das Risiko, das Anleger dabei tragen müssen, sind neue, plötzliche Kurseinbrüche, sollte Trump wieder das eine oder andere Schockierende präsentieren. Die Börse reagiert jedoch sehr positiv auf gute Nachrichten, was ein Hinweis darauf ist, dass viele Anleger wieder zum Einstieg bereit sind.

