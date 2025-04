Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -- Erstes koreanisches Unternehmen, das generative On-Device-KI-Lösungen im Nahen Osten vermarktet- Beschleunigung der globalen Expansion mit firmeneigener KI-Optimierungstechnologie fördert IPO-DynamikNota AI, ein führendes Unternehmen für KI-Optimierungstechnologie, hat mit der Straßen- und Verkehrsbehörde von Dubai (RTA) in den Vereinigten Arabischen Emiraten einen Vertrag über die Bereitstellung einer generativen KI-basierten Lösung für intelligente Verkehrssysteme (ITS) unterzeichnet. Die offizielle Unterzeichnung fand am 22. April auf der Veranstaltung "AI Assembly" in Dubai statt.Die ITS-Lösung von Nota AI ist ein Kernprodukt von Nota Vision Agent (NVA), einer hochmodernen Verkehrsmanagement-Lösung, die auf Vision Language Models (VLM) basiert. Sie läuft direkt auf NVIDIA Rechenzentren und Edge-GPUs und nutzt den NVIDIA AI Blueprint für Video Search and Summarization (https://build.nvidia.com/nvidia/video-search-and-summarization) (VSS), um große Mengen an Videodaten von Verkehrskameras zu verarbeiten und zusammenzufassen. Durch die Nutzung von Echtzeit-Analysefunktionen identifiziert die Plattform von Nota AI effektiv Gefahren in komplexen Straßenumgebungen und die visuellen KI-Agenten alarmieren sofort die Einsatzteams, was die Reaktionszeiten vor Ort erheblich beschleunigen kann. Darüber hinaus verbessert die automatisierte Erstellung von Analyseberichten die Effizienz der Verwaltung deutlich - Faktoren, die Nota AI als ausschlaggebend für den Erhalt dieses jüngsten Auftrags bezeichnet.Nota AI wird die Projektergebnisse auf der GITEX 2025, der größten Technologiemesse im Nahen Osten, präsentieren, um weitere Smart-City-Initiativen in der gesamten Region aktiv zu verfolgen.Nach der erfolgreichen Serie-C-Finanzierungsrunde im letzten Jahr hat Nota AI kumulierte Investitionen in Höhe von 42,6 Millionen USD erhalten. Mit einem robusten Umsatzwachstum von 136 % im Jahr 2024 und einem erwarteten Wachstum von 67 % im Jahr 2025 hat das Unternehmen eine solide finanzielle Grundlage für seinen bevorstehenden Börsengang geschaffen. Bezeichnenderweise war Nota AI das erste KI-Optimierungsunternehmen, welches bei der technologiebasierten IPO-Bewertung des KOSDAQ im Dezember 2024 ein Doppel-A-Rating erhielt."Dieser Vertrag mit Dubai RTA ist ein wichtiger Meilenstein, der die globale technologische Wettbewerbsfähigkeit von Nota AI deutlich unter Beweis stellt", so Myungsu Chae, Geschäftsführer von Nota AI. "Wir freuen uns darauf, unseren Börsengang erfolgreich abzuschließen und KI-getriebene Innovationen in Smart Cities sowie in verschiedenen Branchen im gesamten Nahen Osten und darüber hinaus voranzutreiben."Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2670811/Myungsu_Chae__left___CEO_of_Nota_Inc___and_Mohammed_Al_Mudharreb__right___CEO_of_Dubai_s_Roads_and_T.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/nota-ai-unterzeichnet-vertrag-uber-generative-ki-losungen-mit-dubai-rta-und-beschleunigt-die-expansion-im-nahen-osten-302435304.htmlPressekontakt:Eunyoung Choe,eunyeong.choe@nota.aiOriginal-Content von: Nota AI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175182/6017853