ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für AMS-Osram auf "Buy" belassen. Investoren dürften noch eine Weile brauchen, um die Auswirkungen von Importzöllen zu verdauen, schrieb Analyst Francois-Xavier Bouvignies in seinem am Mittwoch vorliegenden Branchenkommentar. Verlässliche Aussagen auf Sicht von drei bis sechs Monaten seien schwierig. Bei manchen Unternehmen mit höheren Zinslasten könnten die Ergebnisse negativ werden, so bei Siltronic und AMS-Osram. Allerdings preise der Markt dies bereits ein angesichts der jüngsten Kursverluste./bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2025 / 20:26 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2025 / 20:26 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: AT0000A3EPA4