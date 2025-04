NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Alphabet A-Aktie vor Quartalszahlen mit einem Kursziel von 200 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Rund um Künstliche Intelligenz und Importzölle gebe es Sorgen am Markt, schrieb Analyst Brad Erickson in seinem Ausblick am Mittwoch. Beides sei jedoch hinreichend eingepreist. Im Blick stünden Aussagen des Finanzchefs zu den Kapitalausgaben des Internet-Konzerns, nicht zuletzt hinsichtlich der Zahl der Beschäftigten./bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2025 / 21:11 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2025 / 21:11 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: US02079K3059