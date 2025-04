Linz (www.anleihencheck.de) - Der US-Präsident Donald Trump fordert niedrigere Zinsen und greift damit erneut die Unabhängigkeit der US-Notenbank an, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Bereits letzte Woche seien von seiner Seite kritische Worte zum FED-Chef Jerome Powell gekommen. Die Möglichkeit einer politisch gelenkten Notenbank, und das in der größten Volkswirtschaft der Welt, sei ein No-Go für den Devisenmarkt. Der Handel in EUR/USD sei bzw. werde zunehmend politisch und weniger faktenbasiert. Der Trend in EUR/USD zeige nach dem Bruch der Marke von 1,1500 nun in Richtung 1,2000 (längerfristig). (22.04.2025/alc/a/a) ...

