EQS-News: Mensch und Maschine Software SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

Mensch und Maschine Software SE stellt Q1-Bericht 2025 vor



23.04.2025 / 08:53 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Zweitbestes Quartal der MuM-Firmengeschichte

- EBIT-Rendite springt wie erwartet von 16,7% auf 24,4%

- Ambitionierte Ergebnisziele für 2025/26E bestätigt



Wessling, 23. April 2025 - Der CAD/CAM/BIM-Spezialist Mensch und Maschine Software SE (MuM - ISIN DE0006580806) hat das Jahr mit dem zweitbesten Quartal in der Firmengeschichte begonnen. Nach dem noch etwas holprigen Hochlauf im Q4/2024 führte das neue Autodesk-Modell nun zum erwarteten Sprung von 16,7% auf 24,4% bei der EBIT-Rendite. Auf der Basis des starken Starts bestätigt MuM die ambitionierten Ziele für 2025/26.



Der Umsatz lag bei EUR 66,02 Mio (Vj 100,87 / -35%), davon EUR 32,63 Mio (Vj 30,66 / +6,4%) aus MuM-Software und EUR 33,39 Mio (Vj 70,21 / -52%) aus der Digitalisierung, wo nach der Umstellung von Wiederverkauf auf Provision der Großteil des ohnehin nicht wertschöpfenden Autodesk-Einkaufsvolumens weggefallen ist. Der Rohertrag kam bei EUR 49,44 Mio (Vj 50,18 / -1,5%) herein, mit EUR 28,98 Mio (Vj 27,70 / +4,6%) aus MuM-Software und EUR 20,47 Mio (Vj 22,48 / -9,0%) aus der Digitalisierung.



Beim EBIT wurde mit EUR 16,11 Mio (Vj 16,86 / -4,5%) der zweitbeste Quartalswert der Firmengeschichte erzielt, wobei EUR 11,32 Mio (Vj 9,90 / +14,4%) mit MuM-Software und EUR 4,79 Mio (Vj 6,96 / -31%) im Segment Digitalisierung erwirtschaftet wurde. Die EBIT-Rendite sprang auf 24,4% (Vj 16,7%). Auch der Nettogewinn zeigte mit EUR 10,39 Mio (Vj 11,09 / -6,3%) bzw. 62 Cent (Vj 66) pro Aktie den zweitbesten Quartalswert aller Zeiten.



Der operative Cashflow, der in den letzten Jahren auch wegen Vorzieheffekten aus dem Autodesk-Geschäft eine Rekordfahrt absolviert hatte, kam mit EUR 16,11 Mio (Vj 25,52) bzw. 96 Cent je Aktie (Vj 151) wie erwartet niedriger herein, blieb jedoch klar über dem Nettogewinn.



MuM-Chairman Adi Drotleff und CFO Markus Pech sind weiter optimistisch: "Auf der Basis des starken Jahresstarts bleiben wir bei den Zielen für 2025, also +5-7% beim Rohertrag sowie +9-19% beim EPS bzw. EBIT, und planen eine Dividende von 205-215 Cent. Für 2026 erwarten wir dann ein kräftigeres Wachstum von +8-12% beim Rohertrag sowie +13-25% bei EPS bzw. EBIT und planen +25-40 Cent mehr Dividende."



Titelthema auf dem Umschlag des Q1-Berichts 2025:

"Infrastruktur - bereits sehr lange ein wichtiger Wachstumstreiber für MuM"





23.04.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com